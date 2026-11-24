नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शहर में रात के तापमान में गिरावट के साथ ठंड का असर बढ़ने लगा है। सोमवार को न्यूनतम तापमान 12.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही ग्वालियर प्रदेश के पांच सबसे कम न्यूनतम तापमान वाले शहरों में शामिल रहा।

दिन में धूप निकलने से अधिकतम तापमान 28 डिग्री पर

रविवार को न्यूनतम तापमान 13.5 डिग्री दर्ज किया गया था, जबकि सोमवार को इसमें 0.7 डिग्री की गिरावट आई। हालांकि दिन में धूप निकलने से अधिकतम तापमान 28 डिग्री पर बना रहा।

सुबह अधिक ठंड का अहसास