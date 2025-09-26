ग्वालियर में माता के जागरण में बैठे भाजपा कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। उपनगर ग्वालियर के लधेड़ी क्षेत्र में बुधवार रात 12.20 बजे 22 वर्षीय भाजपा कार्यकर्ता मोनू बाथम की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या करने वाले भूरा बाथम, पंकज बाथम, राहुल बाथम और रोशन बाथम पड़ोस में ही रहते हैं। वर्चस्व की लड़ाई में यह खूनी खेल उस समय खेला गया, जब मोनू अपने स्वजन के साथ माता के जागरण में बैठा था। पूरे मोहल्ले के सामने बदमाशों ने पीठ में गोली मारी। अस्पताल ले जाने से पहले ही मोनू की सांसें थम चुकी थीं। मुख्य आरोपित भूरा पुलिस हिरासत में है, जबकि फरार तीनों आरोपितों पर 10-10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है।

जहां घटना हुई, उसके पास ही सीसीटीवी कैमरा भी लगा है। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। इसमें आरोपित भागते नजर आ रहे हैं। घटना के बाद गुस्साए स्वजन ने शव का पोस्टमार्टम होने के बाद शाम करीब चार बजे फूलबाग चौराहे पर चक्काजाम कर दिया। स्वजन ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया।