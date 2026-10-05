ग्वालियर में अक्टूबर में भी गर्मी का सितम: पारा पहुंचा 37.2 डिग्री, सामान्य से 4.5 डिग्री अधिक रहा रात का तापमान

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शहर में अक्टूबर की शुरुआत के बावजूद गर्मी का असर कम नहीं हो रहा है। दिन में तेज धूप के कारण लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि रात के तापमान में भी अपेक्षित गिरावट नहीं हो रही है।

मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार को अधिकतम तापमान 37.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.4 डिग्री अधिक रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 4.5 डिग्री अधिक रहा। न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक होने के कारण सुबह और रात के समय भी गर्माहट बनी रही।