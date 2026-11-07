जीआरएमसी में पीजी की 32 सीटें बढ़ीं, अब 227 सीटों पर मिलेंगे प्रवेश; एनएमसी ने जारी किया आदेश

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय में पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) ने महाविद्यालय के विभिन्न विभागों में पीजी की 32 सीटें बढ़ाने का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही जीआरएमसी में पीजी सीटों की संख्या 195 से बढ़कर 227 हो गई है। एनएमसी सचिव डा. राघव लंगर ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।

अब अधिक मिलेंगे अवसर