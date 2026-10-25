MP के 5 सबसे अधिक न्यूनतम तापमान वाले शहरों में ग्वालियर शामिल, दिन में बढ़ रही तपिश

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शहर में मौसम का मिजाज बदल रहा है। रात में ठंडक कम होने लगी है, वहीं दिन में तेज धूप और बढ़ती गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। रविवार को न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 35.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया।

चार दिन में न्यूनतम तापमान 17.9 से बढ़कर 20 डिग्री पर पहुंच गया है। इससे रात और सुबह की ठंडक का असर कम हो रहा है और दिन में गर्मी का एहसास बढ़ रहा है। रविवार को प्रदेश के पांच सबसे अधिक न्यूनतम तापमान वाले शहरों में ग्वालियर शामिल रहा।

दो दिनों में 1.6 डिग्री की बढ़ोतरी

मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार और शुक्रवार को अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस था। शनिवार को यह बढ़कर 34.6 और रविवार को 35.1 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। यानी दो दिनों में अधिकतम तापमान में 1.6 डिग्री की बढ़ोतरी हुई। रविवार को न्यूनतम तापमान में भी पिछले दिन के मुकाबले 0.9 डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई। दिन में तापमान 35 डिग्री के पार पहुंचने से दोपहर में धूप का असर बढ़ रहा है। लोगों को गर्मी महसूस हो रही है। वहीं, सुबह और देर शाम अपेक्षाकृत राहत रहती है। तापमान में इस बदलाव के बीच लोगों को दिन के समय धूप से बचाव और पर्याप्त पानी पीने पर ध्यान देना चाहिए।

पांच सबसे अधिक न्यूनतम तापमान वाले शहरों यह शामिल

रविवार को प्रदेश में रात का तापमान अपेक्षाकृत अधिक रहने वाले शहरों में ग्वालियर शामिल रहा। शिवपुरी में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री, श्योपुर में 21 डिग्री, ग्वालियर और सागर में 20 डिग्री, दतिया में 19.7 डिग्री और नर्मदापुरम में 19.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।