ग्वालियर में गे डेटिंग ऐप से ठगी, युवक से दोस्ती कर होटल में दी 'नकली क्राइम ब्रांच' की रेड, न्यूड वीडियो बनाकर लूटे 1.38 लाख

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। दोस्ती के जाल में फंसाकर ग्वालियर एक युवक से ठगी हो गई। समलैंगिक डेटिंग ऐप के जाल में एक युवक को फंसाया गया। उससे एक युवक ने दोस्ती की और सिटी सेंटर स्थित होटल गोल्डन लीफ में मिलने के लिए बुलाया। युवक को नहीं पता था, यह बड़ा षड़यंत्र है। कमरे में उसके कपड़े उतारे और तभी दोस्ती करने वाले युवक के साथी आ गए, जो खुद को क्राइम ब्रांच बताने लगे।

इन लोगों ने युवक को न्यूड कर मोबाइल में वीडियो रिकार्ड किया, उसे बंधक बनाकर रखा और तब तक नहीं छोड़ा, जब तक उससे 1.38 लाख रुपये नहीं लूट लिए। इस सनसनीखेज वारदात में पुलिस ने दो आरोपित हरिभान गुर्जर और सोनू गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया है।

घिनौनी हरकत कर लूटपाट करने वाले इन दोनों अपराधियों के दो साथियों की तलाश जारी है। यह इन्हीं के रिश्तेदार हैं। ग्वालियर पुलिस की असली क्राइम ब्रांच को जब नकली क्राइम ब्रांच के इस कांड की खबर लगी तो इस मामले का राजफाश छह घंटे में ही कर दिया। क्या था पूरा मामला? फरियादी (बदला हुआ नाम नीतेश) निवासी माधौगंज ने पुलिस को बताया कि 8 अक्टूबर 2026 को ग्राइंडर डेटिंग ऐप के जरिए राहुल नाम के युवक से दोस्ती हुई थी। यह समलैंगिक डेटिंग एप है। राहुल ने उसे सिटी सेंटर स्थित होटल गोल्डन लीफ में मिलने बुलाया था।