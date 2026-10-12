ग्वालियर में गे डेटिंग ऐप से ठगी, युवक से दोस्ती कर होटल में दी 'नकली क्राइम ब्रांच' की रेड, न्यूड वीडियो बनाकर लूटे 1.38 लाख

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। दोस्ती के जाल में फंसाकर ग्वालियर एक युवक से ठगी हो गई। समलैंगिक डेटिंग ऐप के जाल में एक युवक को फंसाया गया। उससे एक युवक ने दोस्ती की और सिटी सेंटर स्थित होटल गोल्डन लीफ में मिलने के लिए बुलाया। युवक को नहीं पता था, यह बड़ा षड़यंत्र है। कमरे में उसके कपड़े उतारे और तभी दोस्ती करने वाले युवक के साथी आ गए, जो खुद को क्राइम ब्रांच बताने लगे।
इन लोगों ने युवक को न्यूड कर मोबाइल में वीडियो रिकार्ड किया, उसे बंधक बनाकर रखा और तब तक नहीं छोड़ा, जब तक उससे 1.38 लाख रुपये नहीं लूट लिए। इस सनसनीखेज वारदात में पुलिस ने दो आरोपित हरिभान गुर्जर और सोनू गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया है।
घिनौनी हरकत कर लूटपाट करने वाले इन दोनों अपराधियों के दो साथियों की तलाश जारी है। यह इन्हीं के रिश्तेदार हैं। ग्वालियर पुलिस की असली क्राइम ब्रांच को जब नकली क्राइम ब्रांच के इस कांड की खबर लगी तो इस मामले का राजफाश छह घंटे में ही कर दिया।
हरिभान उर्फ करुआ गुर्जर (निवासी ग्राम पिपरई हेतमपुर, थाना सरायछोला, मुरैना) - यही ऐप पर ''''राहुल'''' बनकर बात करता था।
सोनू गुर्जर (निवासी ग्राम पिपरई, थाना सरायछोला, मुरैना)।
इन आरोपितों ने अपने दोस्त से क्रेटा कार मांगी। क्रेटा कार देने वाला निगम में कर्मचारी है। उसने अपने बहनोई की कार मांगने पर दे दी। उसे नहीं पता था कि यह लोग यह वारदात करने जा रहे हैं। उसकी कार से ही अगवा कर ले गए।
तमाम डेटिंग एप हैं, इनसे दोस्ती, प्रेम भारी पड़ सकता है। इसमें ग्राइंडर, टिंडर, किस्स, एक्स, फ्रेंड्स्सस सहित अन्य एप हैं। कई लोग इसके झांसे में आकर ठगे जा चुके हैं।
जिस तरह से इन बदमाशों द्वारा लूटपाट की यह कहानी सामने आई है। पुलिस को आशंका है कि पहले भी इस तरह की घटनाएं की हैं। इस संबंध में पूछताछ की जा रही है। इनके मोबाइल जब्त किए हैं।
डेटिंग एप से युवक से दोस्ती के बाद उसका आपत्तिजनक वीउियो बनाया गया। क्राइम ब्रांच बनकर उससे रुपये मांगे गए। दो आरोपित पकड़े गए हैं। बाकी आरोपितों को भी जल्द ही पकड़ लेंगे। धर्मवीर सिंह, एसएसपी
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