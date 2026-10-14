ग्वालियर मिड-डे मील की खौफनाक सच्चाई, चावल में चूहे का मल और किचन में मिला कॉकरोच

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: सरकारी स्कूलों में नौनिहालों के आहार की क्वालिटी कैसे बेहतर हो जब भोजन बनाया ही इतने घटिया ढंग से जा रहा हो। खुद खाद्य सुरक्षा टीम के सामने मंगलवार को इसका खुलासा हो गया।

मिड डे मील की सप्लाई करने वाली दो संस्थाओं की किचिनों पर प्रशासन के निर्देश खाद्य सुरक्षा टीमों ने औचक जांच की जिसमें यह सामने आया कि बच्चों के भोजन के लिए जो चावल रखा हुआ था वह जमीन पर था और उसमें चूहे का मल पड़ा हुआ था। खुद यह जब अधिकारियों ने देखा तो वे चाैंक गए। इसके अलावा एक काकरोच भी पड़ा मिला। कच्चा व पका भोजन पूरी तरह हाइजीन नहीं मिला।