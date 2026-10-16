ग्वालियर नगर निगम की डीम्ड परमिशन में बड़ी गड़बड़, 157 वर्ग मीटर के प्लॉट पर जारी हुई चार मंजिला अनुमति

नईदुनिया प्रतिनिधि,ग्वालियर। नगर निगम की भवन निर्माण की डीम्ड परमिशन में एक बार फिर मामला उलझ रहा है। सॉफ्टवेयर अपडेशन के दावे के बीच 157 वर्ग मीटर के प्लाट पर चार मंजिला अनुमति जारी कर दी गई है जबकि लेयर कोडिंग में जीरो भरकर आगे बढ़ा दिया गया। नगर निगम की संबंधित शाखा के अनुसार सॉफ्टवेयर में अपडेशन चल रहा है। इसी कारण यह त्रुटि हो सकती है।

अब डीम्ड परमिशन में ग्राउंड वेरीफिकेशन नहीं किया जाता इसी कारण आर्किटेक्ट की आईडी से जो जानकारी भर दी जाती है, वह आगे बढ़ जाती है। डीम्ड परमिशन में लेयर कोडिंग से लेकर पार्किंग के ऑप्शन को लेकर कई तरह की गडबड़ सामने आ रही हैं। अब नगर निगम के स्तर इस डीसीआर सॉफ्टवेयर को लेकर दिखवाया जा रहा है।

अब डीम्ड परमिशन में ग्राउंड वेरीफिकेशन नहीं किया जाता इसी कारण आर्किटेक्ट की आईडी से जो जानकारी भर दी जाती है, वह आगे बढ़ जाती है। डीम्ड परमिशन में लेयर कोडिंग से लेकर पार्किंग के ऑप्शन को लेकर कई तरह की गडबड़ सामने आ रही हैं। अब नगर निगम के स्तर इस डीसीआर सॉफ्टवेयर को लेकर दिखवाया जा रहा है।

कई लोग उठा लेते हैं फायदा

बता दें कि नगर निगम के बिल्डिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम के तहत दो हजार वर्ग फीट तक के प्लाट पर डीम्ड परमिशन यानि ऑटोमेटेड मोड में परमिशन जारी की जाती हैं। कई लोग इसी डीम्ड परमिशन को लेकर फायदा भी उठा लेते हैं। नगर निगम में इस तरह के कई मामले आए दिन सामने आ रहे हैं जिसमें डीम्ड परमिशन में नियम कायदों का पूरी तरह पालन नहीं किया जा रहा है। वर्तमान में इसी साफ्टवेयर में अपग्रेडेशन का काम चल रहा है।

क्या है डीम्ड अनुमति