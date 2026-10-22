ग्वालियर नगर निगम परिषद: शीतला माता मंदिर हादसे के दिवंगतों को श्रद्धांजलि, आश्रितों को मिलेगी आउटसोर्स पर नौकरी

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। नगर निगम परिषद के गुरुवार को आयोजित विशेष सम्मेलन में शीतला माता मंदिर हादसे के दिवंगतों को श्रद्धांजलि देने के साथ ही घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की गई। इसके अलावा सत्ता पक्ष और विपक्ष के पार्षदों ने मांग की कि दिवंगतों के स्वजन और घायलों के लिए शासन के अलावा नगर निगम स्तर से यदि कोई मदद हो सकती है, तो वह भी की जाए।

इसके बाद सभापति ने दिवंगत के आश्रितों को भी आउटसोर्स के माध्यम से नगर निगम में नौकरी पर रखने के निर्देश देकर बैठक को शुक्रवार दोपहर तीन बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। आकस्मिक मृत्यु पर शोक प्रस्ताव रखा गया बैठक के प्रारंभ में सांसद भारत सिंह कुशवाह के सांसद प्रतिनिधि ओमप्रकाश जाजौरिया को नियुक्त किए जाने की जानकारी सदन को दी गई। इसके पश्चात नेता प्रतिपक्ष हरिपाल, मेयर-इन-काउंसिल सदस्य अवधेश कौरव, उपनेता सत्तापक्ष मंगल यादव एवं पार्षद मनोज राजपूत द्वारा शीतला माता मंदिर में नवरात्रि मेले के दौरान हुई दुर्घटना में कई लोगों की आकस्मिक मृत्यु पर शोक प्रस्ताव रखा गया।