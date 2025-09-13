मेरी खबरें
    ग्वालियर में महिला को गोली मारने वाले आरोपी ने फेसबुक लाइव पर कहा- 'मेरी बात सुन लो, इसकी करतूत बताता हूं'

    ग्वालियर में अरविंद सिंह परिहार ने महिला नंदिनी केवट को गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी फेसबुक लाइव पर था, जहां उसने नंदिनी के खिलाफ आरोप लगाए। अरविंद की शादी हो चुकी थी और उसने नंदिनी से दूसरी शादी की थी। नंदिनी ने पहले एसपी ऑफिस में अरविंद के खिलाफ ब्लैकमेल और अश्लील फोटो के आरोप लगाए थे।

    By Prashant Pandey
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sat, 13 Sep 2025 11:40:49 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 13 Sep 2025 12:18:38 PM (IST)
    आरोपी को पकड़ने का प्रयास करती पुलिस की तस्वीर।

    1. फेसबुक लाइव पर अरविंद ने नंदिनी पर गंभीर आरोप लगाए।
    2. नंदिनी ने एसपी ऑफिस में अरविंद के खिलाफ शिकायत की थी।
    3. बोला इसके कई लोगों के साथ संबंध थे, वो छोड़कर भाग गए।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शुक्रवार को अरविंद सिंह परिहार ने महिला नंदिनी केवट पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उसकी हत्या कर दी। आरोपी अरविंद की शादी हो चुकी है और उसने मंदिर में महिला नंदिनी से दूसरी शादी की थी। गोलियां चलाने के दौरान आरोपी फेसबुक पर लाइव था। इसमें वह कहता हुआ नजर आ रहा है कि आ जाओ मेरे बगल में, मेरी बात सुन लो, तुमसे कोई मैटर नहीं है, ये मेरी पत्नी है, इसकी करतूत बता रहा हूं। यह अपने बायफ्रेंड अंकुश पाठक के साथ छह महीने पहले भाग गई थी, उसके कहने पर ही इसने मुझ पर झूठा केस लगाया है।

    मैं अपने बच्चों की कसम का खा रहा हूं, इसने झूठा केस लगाया है, यह कई लडकों के साथ होटल में रुकी है। एसपी आफिस में नंदिनी ने लगाए थे आरोप: बीते नौ नवंबर को युवती ने एसपी आफिस की जनसुनवाई में पहुंच कर आरोपित पर ब्लैकमेल करने और अश्लील फोटो बहुप्रसारित करने के आरोप लगाए थे।

    उसने वीडियो में इस बात का भी उल्लेख किया कि युवक की पूजा नामक एक प्रेमिका थी, जिसने आरोपित युवक के साथ मिलकर युवती पर हमला किया था। युवती ने कहा कि आरोपित उस पर साथ रहने और राजीनामा करने का दबाव बना रहा है।

    पुरस्कृत होंगे पुलिस के साहसी अधिकारी

    मौके पर फारेंसिक एक्सपर्ट डॉ. अखिलेश भार्गव टीम के साथ पहुंच गए थे। इस मामले में साहसी भूमिका निभाने वाले सीएसपी महाराजपुरा नागेंद्र सिकरवार, सीएसपी विश्वविद्यालय हिना खान और पड़ाव थाना प्रभारी आलोक परिहार सहित अन्य अधिकारियों को पृथक से पुरस्कार दिया जाएगा।

    नंदिनी की रिपोर्ट पर तीन माह जेल में रहा था अरविंद

    वर्ष 2024 में नंदिनी ने थाना सिरोल में यह आरोप लगाते हुए हत्या के प्रयास का केस दर्ज कराया कि अरविन्द ने उसे गाड़ी से कुचलकर जान से मारने की कोशिश की। इस मामले में अरविंद लगभग तीन माह तक जेल में निरुद्ध रहा। जमानत पर वाहर आने के बाद आरोपित अरविन्द और मृतक नंदिनी एक-दूसरे के संपर्क में थे। इस दौरान नंदिनी द्वारा आरोपित की सम्पत्ति हथियाने और अपनी पत्नी को छोड़कर शादी करने का दबाव बनाने की बात भी सामने आई है।

