ग्वालियर में महिला को गोली मारने वाले आरोपी ने फेसबुक लाइव पर कहा- 'मेरी बात सुन लो, इसकी करतूत बताता हूं'

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शुक्रवार को अरविंद सिंह परिहार ने महिला नंदिनी केवट पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उसकी हत्या कर दी। आरोपी अरविंद की शादी हो चुकी है और उसने मंदिर में महिला नंदिनी से दूसरी शादी की थी। गोलियां चलाने के दौरान आरोपी फेसबुक पर लाइव था। इसमें वह कहता हुआ नजर आ रहा है कि आ जाओ मेरे बगल में, मेरी बात सुन लो, तुमसे कोई मैटर नहीं है, ये मेरी पत्नी है, इसकी करतूत बता रहा हूं। यह अपने बायफ्रेंड अंकुश पाठक के साथ छह महीने पहले भाग गई थी, उसके कहने पर ही इसने मुझ पर झूठा केस लगाया है।

मैं अपने बच्चों की कसम का खा रहा हूं, इसने झूठा केस लगाया है, यह कई लडकों के साथ होटल में रुकी है। एसपी आफिस में नंदिनी ने लगाए थे आरोप: बीते नौ नवंबर को युवती ने एसपी आफिस की जनसुनवाई में पहुंच कर आरोपित पर ब्लैकमेल करने और अश्लील फोटो बहुप्रसारित करने के आरोप लगाए थे।

उसने वीडियो में इस बात का भी उल्लेख किया कि युवक की पूजा नामक एक प्रेमिका थी, जिसने आरोपित युवक के साथ मिलकर युवती पर हमला किया था। युवती ने कहा कि आरोपित उस पर साथ रहने और राजीनामा करने का दबाव बना रहा है। पुरस्कृत होंगे पुलिस के साहसी अधिकारी मौके पर फारेंसिक एक्सपर्ट डॉ. अखिलेश भार्गव टीम के साथ पहुंच गए थे। इस मामले में साहसी भूमिका निभाने वाले सीएसपी महाराजपुरा नागेंद्र सिकरवार, सीएसपी विश्वविद्यालय हिना खान और पड़ाव थाना प्रभारी आलोक परिहार सहित अन्य अधिकारियों को पृथक से पुरस्कार दिया जाएगा।