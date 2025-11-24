ग्वालियर पुलिस की बदमाश कपिल यादव के साथ मुठभेड़, पैर में गोली लगने के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। जमीनें कब्जाने के लिए लोगों की जान तक लेने पर उतारू गुंडे कपिल यादव को पुलिस ने पैर में गोली मारकर सोमवार सुबह दबोच लिया। बंधोली के जंगल में पुलिस से उसकी मुठभेड़ हो गई। दोनों ओर से गोलियां चलीं। कपिल के बाएं पैर में गोली चली है। उसे पुलिस अस्पताल लेकर पहुंची।

कपिल यादव और उसकी गैंग ने हाल ही में मुरार के खुरेरी में पूरण सिंह भदौरिया की जमीन कब्जाने के लिए गोलियां चलाई थी। इसके बाद से ही वह पुलिस के टारगेट पर था। एसएसपी धर्मवीर सिंह ने एएसपी अनु बेनीवाल के नेतृत्व में टीम बनाई। टीम को खबर लगी कि गुंडा बंधोली के जंगल में है। रात से पुलिस उसकी घेराबंदी में लगी थी।