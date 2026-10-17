ग्वालियर में पुलिस की बड़ी लापरवाही, अपार्टमेंट में सोते रहे कॉन्स्टेबल, हथकड़ी समेत भागा बागेश्वर धाम लूटकांड का आरोपी

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। छतरपुर पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बागेश्वर धाम के पास चेन चोरी की वारदात में गिरफ्तार सनी शर्मा हिरासत से फरार हो गया। छतरपुर पुलिस आरोपी को लेकर सिटी सेंटर स्थित लोटस विला अपार्टमेंट के फ्लैट में आराम करने पहुंची थी। इस दौरान आरोपी शौच का बहाना बनाकर हथकड़ी सहित फरार हो गया।

पुलिसकर्मियों ने पहले की तलाश नहीं मिला तो ग्वालियर पुलिस को दी सूचना