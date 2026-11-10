दीवाली के बाद ग्वालिर में बढ़ा प्रदूषण, AQI 355 दर्ज; दीनदयाल नगर की हवा सबसे ज्यादा खराब

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। दीपावली की रात हुई आतिशबाजी और हवा की धीमी रफ्तार ने शहर की आबोहवा में जहरीला धुआं घोल दिया है। त्योहार के अगले दिन शहरवासियों को सांस लेने में परेशानी और आंखों में जलन का सामना करना पड़ा। हवा की रफ्तार कम रहने के कारण आतिशबाजी से निकले सूक्ष्म प्रदूषक कण वातावरण में जमा रहे, जिससे ग्वालियर का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 355 तक पहुंच गया। इस स्थिति के साथ ग्वालियर प्रदूषण के मामले में राज्य के शीर्ष चार शहरों में शामिल रहा, जहां हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई।

दीनदयाल नगर में सबसे ज्यादा असर, महाराज बाड़ा और सिटी सेंटर भी बेहाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानिटरिंग आंकड़ों के अनुसार, शहर का दीनदयाल नगर सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र रहा। यहां एक्यूआई 372 दर्ज किया गया। वहीं, महाराज बाड़ा में एक्यूआई 356 और सिटी सेंटर में 340 दर्ज हुआ। विशेषज्ञ बताते हैं कि 301 से 400 के बीच एक्यूआई का होना बहुत खराब'' श्रेणी में आता है, जो सांस की बीमारी से पीड़ित मरीजों, बुजुर्गों और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर चिंता का विषय है।