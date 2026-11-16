ग्वालियर ने रचा कीर्तिमान, फूड प्रोसेसिंग में Top-3 में शामिल; मुख्यमंत्री ने की सराहना

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। मध्य प्रदेश में ग्रामीण आजीविका को मजबूत बनाने और कृषि क्षेत्र में मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना में ग्वालियर जिले ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उद्यानिकी विभाग के प्रयासों से ग्वालियर जिला छोटी फूड प्रोसेसिंग इकाइयां स्थापित करने के मामले में पूरे प्रदेश में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। हाल ही में एक पशु पालक सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री ने भी इस उपलब्धि के लिए ग्वालियर की सराहना की थी।

प्रदेश में टॉप-3 जिलों की स्थिति योजना के तहत ग्वालियर जिले में अब तक कुल 623 छोटी फूड प्रोसेसिंग इकाइयां सफलतापूर्वक स्थापित की जा चुकी हैं। प्रदेश में इस क्षेत्र में शीर्ष पर रहने वाले जिलों की स्थिति इस प्रकार है - - प्रथम स्थान: नरसिंहपुर जिला 836 यूनिट्स के साथ पहले नंबर पर है - द्वितीय स्थान: खरगोन जिला 728 यूनिट्स के साथ दूसरे नंबर पर है - तृतीय स्थान: ग्वालियर जिला 623 यूनिट्स के साथ तीसरे नंबर पर है बैंक प्रकरण भेजने में भी तीसरे नंबर पर ग्वालियर फूड प्रोसेसिंग इकाई स्थापित करने के लिए बैंकों को प्रकरण भेजे जाने के मामले में भी ग्वालियर ने बेहतरीन गति बनाए रखी है। इस श्रेणी में भी जिला तीसरे पायदान पर है। इससे स्थानीय युवाओं और उद्यमियों को आसानी से बैंक ऋण मिलने का रास्ता खुला है। पीएमएफएमई योजना केंद्र प्रायोजित योजना है जो सूक्ष्म स्तर के खाद्य उद्योगों को तकनीकी और वित्तीय रूप से मजबूत बनाती है।