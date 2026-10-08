ग्वालियर में अक्टूबर में भी गर्मी के तेवर, 36 डिग्री के पार पहुंचा पारा; दिन और रात का तापमान सामान्य से अधिक

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शहर में तापमान में उतार-चढ़ाव का दौर बरकरार है। अक्टूबर माह में भी पारा 36 डिग्री सेल्सियस से अधिक बना हुआ है। लगातार तीन दिन से दिन और रात का तापमान सामान्य से अधिक है। दिन में तेज धूप खिल रही है, जिसके चलते गर्मी का अहसास हो रहा है जबकि सूरज ढलने के साथ ही तापमान में गिरावट का दौर शुरू हो रहा है। इससे रात के समय हल्की ठंडक का अहसास बना हुआ है।

मौसम विभाग के मुताबिक वर्तमान में देश के अलग-अलग हिस्सों में चक्रवाती घेरे बने हुए हैं, लेकिन उनका बहुत अधिक प्रभाव शहर पर नहीं है। ऐसे में फिलहाल मौसम इसी प्रकार शुष्क बना रहेगा। गुरुवार को सुबह से ही तेज धूप खिली रही बुधवार को दिन के तापमान में कुछ गिरावट दर्ज की गई थई, लेकिन गुरुवार को सुबह से ही तेज धूप खिली रही। इसके चलते अधिकतम तापमान एक बार भी परवान चढ़ गया। स्थानीय मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक गुरुवार को अधिकतम तापमान 0.4 डिसे की बढ़त के साथ 36.4 डिसे दर्ज किया गया।