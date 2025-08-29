ग्वालियर में रीजनल टूरिज्म कान्क्लेव आज से... शनिवार को आएंगे CM, प्रकाश झा-पीयूष मिश्रा भी होंगे शामिल

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। ग्वालियर में प्रदेश की दूसरी रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि यूनिवर्सिटी परिसर में 29 अगस्त, शुक्रवार से किया जा रहा है।

दो दिवसीय कान्क्लेव में 30 अगस्त, शनिवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव हितधारकों से सीधा संवाद करेंगे। ग्वालियर-चंबल और सागर संभाग के पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए यह आयोजन किया जा रहा है।

इसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर, पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी सहित कई मंत्रीगण व प्रदेश के अधिकारी शामिल होंगे। कान्क्लेव में विख्यात फिल्म डायरेक्टर प्रकाश झा और सिंगर-एक्टर पीयूष मिश्रा भी आकर्षण बढ़ाएंगे।

साथ ही, इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के अध्यक्ष रवि गोसाई और एस्सार ग्रुप से असद लालजी भी मौजूद रहेंगे। 29 अगस्त की सुबह इन्फ्लुएंसर मीट का आयोजन ग्वालियर बाइपास स्थित इंपीरियल गोल्फ रिसोर्ट में किया जाएगा।

इसमें आमंत्रित इंफ्लूएंसर्स को रीजनल टूरिज्म कान्क्लेव और ग्वालियर चंबल संभाग को लेकर जानकारी दी जाएगी। यह प्रदेश की दूसरी कान्क्लेव होगी। इससे पहले रीवा में यह आयोजन किया गया था, जहां तीन हजार करोड़ के एमओयू साइन हुए थे। यहां भी करोड़ों के एमओयू साइन होने की उम्मीद है।