ग्वालियर में रीजनल टूरिज्म कान्क्लेव आज से... शनिवार को आएंगे CM, प्रकाश झा-पीयूष मिश्रा भी होंगे शामिल

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Fri, 29 Aug 2025 01:52:55 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 29 Aug 2025 02:02:29 PM (IST)
    HighLights

    1. ग्वालियर की दूसरी रीजनल टूरिज्म कान्क्लेव आज से।
    2. पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जुटेंगी बड़ी-बड़ी हस्तियां।
    3. कल मुख्यमंत्री करेंगे हितधारकों से सीधा संवाद।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। ग्वालियर में प्रदेश की दूसरी रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि यूनिवर्सिटी परिसर में 29 अगस्त, शुक्रवार से किया जा रहा है।

    दो दिवसीय कान्क्लेव में 30 अगस्त, शनिवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव हितधारकों से सीधा संवाद करेंगे। ग्वालियर-चंबल और सागर संभाग के पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए यह आयोजन किया जा रहा है।

    इसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर, पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी सहित कई मंत्रीगण व प्रदेश के अधिकारी शामिल होंगे। कान्क्लेव में विख्यात फिल्म डायरेक्टर प्रकाश झा और सिंगर-एक्टर पीयूष मिश्रा भी आकर्षण बढ़ाएंगे।

    साथ ही, इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के अध्यक्ष रवि गोसाई और एस्सार ग्रुप से असद लालजी भी मौजूद रहेंगे। 29 अगस्त की सुबह इन्फ्लुएंसर मीट का आयोजन ग्वालियर बाइपास स्थित इंपीरियल गोल्फ रिसोर्ट में किया जाएगा।

    इसमें आमंत्रित इंफ्लूएंसर्स को रीजनल टूरिज्म कान्क्लेव और ग्वालियर चंबल संभाग को लेकर जानकारी दी जाएगी। यह प्रदेश की दूसरी कान्क्लेव होगी। इससे पहले रीवा में यह आयोजन किया गया था, जहां तीन हजार करोड़ के एमओयू साइन हुए थे। यहां भी करोड़ों के एमओयू साइन होने की उम्मीद है।

    इन इंवेस्टर्स के साथ होगा प्रमोशन

    कान्क्लेव में गांधी सागर मंदसौर, प्रखर पाओ, हेमा बद्री धार, प्रखर राव, बीजना शाजापुर, मैसर्स साईं वेयरहाउस व एग्रो सर्विसेस, गांधी सागर भानपुरा, मंदसौर संजय पाओ के साथ प्रमोशन होगा। 30 अगस्त को ग्वालियर की राजा मानसिंह कला व संगीत यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू का एक्सचेंज भी किया जाएगा।

    प्रदेश के पर्यटन गांवों में पारंपरिक संगीतकारों, लोक नर्तकों और अन्य संबद्ध कलाकारों की क्षमता निर्माण के लिए यह समझौता किया जाएगा।

    साथ ही, यूनिवर्सिटी के विस्तार व विकास को लेकर भी शिलान्यास किया जाएगा।स्वदेश दर्शन योजना होगी लांचइस दौरान ऑनलाइन ई-कामर्स प्लेटफार्म मप्र पर आधारित आर्ट एंड क्राफ्ट की लांचिग होगी। साथ ही, स्वदेश दर्शन योजना के तहत फूलबाग एक्सपीरियंस जोन को भी लांच किया जाएगा।

    इन इंफ्लूएंसर मार्केटिंग एजेंसी के साथ होगा एग्रीमेंट-मैसर्स याप डिजिटल-मैसर्स क्रेयंस एडवरटाइजिंग-मैसर्स जी एंटरटेंटमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड-मैसर्स कंसेप्ट कम्युनिकेशंस

