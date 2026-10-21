ग्वालियर में ट्रेनों की लेटलतीफी से स्टेशन पर बेहाल हुए यात्री, शताब्दी और राजधानी भी 8 घंटे तक लेट

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: रेलवे के निर्माण कार्यों का असर अब शताब्दी और राजधानी जैसी प्रीमियम ट्रेनों की रफ्तार पर भी दिखाई देने लगा है। बीना-आगासौद यार्ड रीमाडलिंग सहित अन्य रेल परियोजनाओं के काम के बीच ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हो रहा है। स्थिति यह है कि ग्वालियर से गुजरने वाली कई ट्रेनें पांच से आठ घंटे तक देरी से पहुंच रही हैं। इससे यात्रियों के यात्रा कार्यक्रम बिगड़ रहे हैं और समय पर गंतव्य तक पहुंचना चुनौती बन गया है।