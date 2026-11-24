डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। शहर के लधेड़ी इलाके में छेड़छाड़ और धमकियों से परेशान 15 वर्षीय छात्रा ने पिछले तीन महीने से स्कूल जाना छोड़ दिया। आरोप है कि पिछले पांच महीने से एक युवक उसे रास्ते में रोककर परेशान कर रहा था। स्कूल आते-जाते समय वह छात्रा के साथ अभद्रता करता और अपने साथ भाग चलने का दबाव बनाता था।

इसके बावजूद जब छात्रा ने उससे बात नहीं की तो आरोपी ने उसकी बहनों की हत्या कराने की धमकी दे दी। आखिरकार परेशान होकर छात्रा ने स्वजन के साथ थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता कक्षा नौवीं की है छात्रा पीड़िता कक्षा नौवीं की छात्रा है। उसने पुलिस को बताया कि दादी रोज उसे स्कूल छोड़ने और लेने जाती थीं। जिस दिन दादी साथ नहीं होती थीं, उस दिन लधेड़ी निवासी प्रिंस मांझी पुत्र प्रभुदयाल बाथम रास्ता रोककर अश्लील बातें करता और गले में हाथ डालकर गलत तरीके से छूने की कोशिश करता था। उसकी हरकतों से डरकर छात्रा ने स्कूल जाना बंद कर दिया।