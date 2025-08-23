बिग बॉस-19 में नजर आएंगी ग्वालियर की बेटी तान्या मित्तल, जीत चुकी हैं 500 से ज्यादा अवॉर्ड

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। ग्वालियर की बेटी तान्या मित्तल अब देश के सबसे बड़े रियलिटी शो बिग बॉस के 19वें शो में नजर आने वाली हैं। एंटरप्रेन्योर, मॉडल और इंटरनेट मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पर अपनी खास पहचान बना चुकी तान्या का चयन इस शो के लिए हो चुका है, जो आज टीवी पर लाइव आएगा। बिग बॉस 19 के प्रीमियर से पहले कंटेस्टेंट की फाइनल लिस्ट शनिवार को सामने आई, जिसके पोस्टर में तान्या भी शामिल हैं। सलमान खान के शो की इस बार की थीम ‘राजनीति’ रखी गई है।

शो के लिए 19 नाम फाइनल हुए इस शो के लिए 45 सेलेब्स को अप्रोच किया गया था, जिनमें से 19 नाम फाइनल हुए। इनमें तान्या भी शामिल हैं। 2018 की सबसे कम उम्र में करोड़पति बनने वाली युवती रहीं तान्या टूरिज्म प्रमोटर, लेखिका एवं मोटिवेशनल स्पीकर हैं। 27 साल की तान्या मित्तल 2018 की सबसे कम उम्र में करोड़पति बनने वाली युवती रही हैं।

उनके इंस्टाग्राम पर भी 13 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं। वह अक्सर धर्म, समाज और फैशन से जुड़े वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर करती रहती हैं। यूट्यूब पर भी उनके अच्छे खासे फालोअर्स हैं। इंस्टाग्राम पर भी तान्या खूब एक्टिव रहती हैं। उन्हें अभी तक 500 से ज्यादा अवॉर्ड अलग-अलग फील्ड में मिल चुके हैं। बीटेक की पढ़ाई छोड़कर शुरू किया स्टार्टअप तान्या की स्कूलिंग ग्वालियर से हुई। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आर्किटेक्ट की स्टूडेंट रही हैं, लेकिन बीच में ही पढ़ाई छोड़कर ग्वालियर आ गई। क्योंकि उन्हें कुछ अलग करना था। यहां आकर उन्होंने हैंडीक्राफ्ट का स्टार्टअप शुरू किया, जो आज काफी अच्छे पायदान पर है। इसके साथ ही उन्होंने कई आयटम्स पर काम कर लिया है। उनके बनाए उत्पाद सात समंदर तक ग्वालियर को पहचान दिला रहे हैं।