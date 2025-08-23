बिग बॉस-19 में नजर आएंगी ग्वालियर की बेटी तान्या मित्तल, जीत चुकी हैं 500 से ज्यादा अवॉर्ड

मेरी खबरें
    Tanya Mittal: ग्वालियर की बेटी तान्या मित्तल अब देश के सबसे बड़े रियलिटी शो बिग बॉस के 19वें शो में नजर आने वाली हैं। बिग बॉस 19 के प्रीमियर से पहले कंटेस्टेंट की फाइनल लिस्ट शनिवार को सामने आई, जिसके पोस्टर में तान्या भी शामिल हैं। सलमान खान के शो की इस बार की थीम ‘राजनीति’ रखी गई है।

    By Mahesh Gupta
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sat, 23 Aug 2025 09:41:40 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 23 Aug 2025 09:42:03 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। ग्वालियर की बेटी तान्या मित्तल अब देश के सबसे बड़े रियलिटी शो बिग बॉस के 19वें शो में नजर आने वाली हैं। एंटरप्रेन्योर, मॉडल और इंटरनेट मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पर अपनी खास पहचान बना चुकी तान्या का चयन इस शो के लिए हो चुका है, जो आज टीवी पर लाइव आएगा। बिग बॉस 19 के प्रीमियर से पहले कंटेस्टेंट की फाइनल लिस्ट शनिवार को सामने आई, जिसके पोस्टर में तान्या भी शामिल हैं। सलमान खान के शो की इस बार की थीम ‘राजनीति’ रखी गई है।

    शो के लिए 19 नाम फाइनल हुए

    इस शो के लिए 45 सेलेब्स को अप्रोच किया गया था, जिनमें से 19 नाम फाइनल हुए। इनमें तान्या भी शामिल हैं। 2018 की सबसे कम उम्र में करोड़पति बनने वाली युवती रहीं तान्या टूरिज्म प्रमोटर, लेखिका एवं मोटिवेशनल स्पीकर हैं। 27 साल की तान्या मित्तल 2018 की सबसे कम उम्र में करोड़पति बनने वाली युवती रही हैं।

    उनके इंस्टाग्राम पर भी 13 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं। वह अक्सर धर्म, समाज और फैशन से जुड़े वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर करती रहती हैं। यूट्यूब पर भी उनके अच्छे खासे फालोअर्स हैं। इंस्टाग्राम पर भी तान्या खूब एक्टिव रहती हैं। उन्हें अभी तक 500 से ज्यादा अवॉर्ड अलग-अलग फील्ड में मिल चुके हैं।

    बीटेक की पढ़ाई छोड़कर शुरू किया स्टार्टअप

    तान्या की स्कूलिंग ग्वालियर से हुई। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आर्किटेक्ट की स्टूडेंट रही हैं, लेकिन बीच में ही पढ़ाई छोड़कर ग्वालियर आ गई। क्योंकि उन्हें कुछ अलग करना था। यहां आकर उन्होंने हैंडीक्राफ्ट का स्टार्टअप शुरू किया, जो आज काफी अच्छे पायदान पर है। इसके साथ ही उन्होंने कई आयटम्स पर काम कर लिया है। उनके बनाए उत्पाद सात समंदर तक ग्वालियर को पहचान दिला रहे हैं।

    मिस टूरिज्म एशिया-2018 का खिताब अपने नाम कर चुकीं

    सन 2018 में तान्या ने लेबनान में 12 दिनों तक चली 16 राउंड की प्रतियोगिता में 31 देशों की मॉडल्स को पीछे छोड़ते हुए मिस टूरिज्म एशिया-2018 का खिताब अपने नाम किया। तान्या मित्तल ने 19 साल की उम्र में हैंडीक्राफ्ट का एक स्टोर खोला था। ऑनलाइन कारोबार के जरिए तान्या ने दो साल में ही देश-विदेश में अपनी पहचान बना ली थी।

    कंट्रोवर्सी में भी रहीं तान्या

    पहलगाम में हुए हमले के बाद तान्या मित्तल ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि इस मुद्दे पर कुछ भी कहना मेरे लिए बहुत नाजुक और संवेदनशील है। मीडिया में आतंकवादी और आतंकवाद की बातें हो रही हैं। दूसरी ओर मुझे लगता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। इस बयान के बाद इंटरनेट मीडिया पर खूब हंगामा मच गया था।

    मध्य प्रदेश सरकार ने भी सफाई दी थी कि तान्या मित्तल का राज्य के पर्यटन विभाग से कोई संबंध नहीं है। यह विवाद दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद शुरू हुआ। इसके अलावा वर्ष 2019 में प्रयागराज कुम्भ मेले की भगदड़ के दौरान तान्या का बनाया एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद वे राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आईं।

