नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। ग्वालियर को टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के बड़े केंद्र के रूप में विकसित करने की तैयारी तेज हो गई है। शहर में विकसित हो रहे टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन (टीएमजेड) का दायरा दूसरे चरण में लगभग 450 एकड़ तक बढ़ाने की योजना है। गुरुवार 19 नवंबर को भोपाल में आयोजित इन्वेस्टर मीट में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस विस्तार की शुरुआत करेंगे।

25 कंपनियों को निवेश के लिए दिए जाएंगे आशय पत्र

आयोजन में 25 कंपनियों को निवेश के लिए आशय पत्र दिए जाएंगे। इनके माध्यम से 3600 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश और 15 हजार से ज्यादा रोजगार के अवसर बनने की संभावना जताई गई है।

कुछ असमंजस बरकरार

हालांकि, परियोजना के जमीनी स्तर पर आगे बढ़ने को लेकर अभी कुछ असमंजस भी बना हुआ है। टीएमजेड के भूमिपूजन की तारीख दो बार टल चुकी है और अब तक नई तिथि घोषित नहीं की गई है। इसके बावजूद प्रशासनिक तैयारियां जारी हैं। अधिकारी प्रस्तावित स्थल का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। ऐसे में भोपाल के आयोजन में दूसरे चरण की शुरुआत की घोषणा के बीच ग्वालियर में भूमिपूजन की तारीख तय होने का इंतजार बना हुआ है।