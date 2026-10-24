ठेकेदारों की ब्लैकलिस्टिंग में ग्वालियर MP में नंबर वन, अकेले नगर निगम के 19 मामले

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। ठेकेदारों की ब्लैकलिस्टिंग और प्रतिबंध के मामलों में ग्वालियर प्रदेश में नंबर वन पर है। नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय भोपाल की हालिया जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में दर्ज 80 ब्लैक लिस्टिंग प्रकरणों में से 25 ग्वालियर संभाग के हैं। इनमें अकेले नगर निगम ग्वालियर के 19 मामले शामिल हैं। संभागवार आंकड़ों में इंदौर 12 प्रकरणों के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि रीवा और सागर में 10-10, भोपाल में आठ, जबलपुर में छह और उज्जैन में पांच प्रकरण दर्ज हैं।

इन मामलों में ठेकेदारों पर टेंडर मिलने के बाद अनुबंध नहीं करने, काम शुरू नहीं करने या अधूरा छोड़ने, फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने और गुणवत्ताहीन निर्माण जैसे कारणों से कार्रवाई की गई है।

नगर निगम ग्वालियर के 19 प्रकरण प्रदेश के कुल मामलों का हैं करीब 24 प्रतिशत