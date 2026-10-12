ग्वालियर में पर्यटन को लगेंगे पंख, फूलबाग एक्सपीरियंस जोन के विकास कार्यों ने पकड़ी रफ्तार, संवरेंगे ऐतिहासिक स्थल

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों को नए आकर्षण के रूप में विकसित करने के लिए स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के अंतर्गत फूलबाग एक्सपीरियंस जोन में चल रहे कार्य अब रफ्तार पकड़ेंगे। अभी तक जलविहार के सामने से ट्रैफिक डायवर्ट होने के कारण काम की गति तेज नहीं हो पा रही थी।

अब बैजाताल में पाथवे का काम लगभग पूरा होने के साथ ही हेरिटेज ई-व्हीकल के संचालन की तैयारी भी आगे बढ़ी है। इसके लिए ई-चार्जिंग स्टेशन का निर्माण शुरू करा दिया गया है। गोपाल मंदिर में पत्थर की नई जालियां लगाने का काम भी तेज किया गया है।

शो की सैंपल स्क्रिप्ट तैयार कर पर्यटन विभाग के भोपाल स्थित मुख्यालय को अंतिम स्वीकृति के लिए भेजी गई है। स्क्रिप्ट को मंजूरी मिलने के बाद शो से संबंधित आगामी गतिविधियों को आगे बढ़ाया जा सकेगा। इससे इटालियन गार्डन में पर्यटकों के लिए एक नया आकर्षण विकसित करने की योजना को गति मिलेगी।

गोपाल मंदिर से जलविहार तक भी काम

गोपाल मंदिर में पत्थर की नई जालियां लगाने से संबंधित काम पूरा हो चुका है। वहीं जलविहार के सामने मुख्य मार्ग पर पत्थर बदलने का काम भी तेज करने की तैयारी है। इन कार्यों के माध्यम से क्षेत्र की संरचनाओं और आसपास के हिस्सों को बेहतर स्वरूप देने पर ध्यान दिया जा रहा है। फूलबाग, गोपाल मंदिर, बैजाताल, जलविहार और इटालियन गार्डन जैसे स्थलों के आसपास चल रहे कार्यों से इस पूरे क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की योजना आगे बढ़ेगी।

एलिवेटेड रोड और बारिश से धीमी हुई थी गति

फूलबाग एक्सपीरियंस जोन के विकास कार्यों पर एलिवेटेड रोड परियोजना के कारण लागू ट्रैफिक डायवर्जन का असर पड़ा था। वर्षा के मौसम में भी निर्माण कार्यों की गति प्रभावित हुई। अब अलग-अलग हिस्सों में काम आगे बढ़ने के साथ परियोजना को गति देने पर जोर है। पाथवे, ई-चार्जिंग स्टेशन और इंपोजिंग शो से संबंधित गतिविधियों में प्रगति से योजना के तहत विकसित की जा रही पर्यटन सुविधाओं को आकार मिलने लगेगा।

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