मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Gwalior Weather Forecast: होगी बारिश या सताएगा ठंड, कैसा रहेगा ग्वालियर में अगले 7 दिनों का मौसम?

    Gwalior Weather Forecast: 23 से 29 नवंबर के बीच मौसम पूरी तरह शुष्क और साफ रहने वाला है। पूरे सप्ताह दिन के समय गुनगुनी धूप लोगों को राहत देगी, जबकि सुबह-शाम ठंडक बढ़ने लगेगी। अधिकतम तापमान ज्यादातर 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 11 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा।

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Sun, 23 Nov 2025 06:11:22 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 23 Nov 2025 06:11:22 PM (IST)
    Gwalior Weather Forecast: होगी बारिश या सताएगा ठंड, कैसा रहेगा ग्वालियर में अगले 7 दिनों का मौसम?
    Gwalior Weather Forecast: कैसा रहेगा ग्वालियर में अगले 7 दिनों का मौसम?

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। ग्वालियर (Gwalior Weather Forecast) में 23 से 29 नवंबर के बीच मौसम पूरी तरह शुष्क और साफ रहने वाला है। पूरे सप्ताह दिन के समय गुनगुनी धूप लोगों को राहत देगी, जबकि सुबह-शाम ठंडक बढ़ने लगेगी। अधिकतम तापमान ज्यादातर 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 11 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा।

    फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं

    मौसम विभाग के अनुसार सप्ताह के शुरूआती दिनों में तापमान 27-28 डिग्री सेल्सियस तक बना रहेगा। सुबह के समय हल्की धुंध व कोहरा देखने को मिल सकता है, लेकिन दिन के समय दृश्यता सामान्य रहेगी। दोपहर में धूप पूरी तरह खिली रहेगी। हवा की रफ्तार सामान्य रहेगी, जिससे दिन में हल्की गर्माहट और रात में ठंड का संतुलन बना रहेगा। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल वर्षा की कोई संभावना नहीं है। इस कारण शहरवासियों को प्रदूषण के स्तर में थोड़ी वृद्धि महसूस हो सकती है, खासकर सुबह-शाम के समय।


    दिनांक : अधिकतम तापमान : न्यूनतम तापमान

    23 नवंबर : 28 : 13

    24 नवंबर : 28 : 12

    25 नवंबर : 27 : 11

    26 नवंबर : 27 : 10

    27 नवंबर : 26 : 10

    28 नवंबर : 26 : 10

    29 नवंबर : 27 : 9

    (तापमान डिग्री सेल्सियस में)

    सात दिन के मौसम का पूर्वानुमान

    • 23 नवंबर : दिन में धूप खिली रहेगी। शाम के समय ठंडक का अहसास होगा।

    • 24 नवंबर : पूरा दिन साफ और शुष्क मौसम, रात में ठंड बढ़ेगी।

    • 25 नवंबर : सुबह हल्की धुंध छाने की संभावना है। दोपहर में हल्की गर्माहट रहेगी।

    • 26 नवंबर : सुबह व शाम के समय हल्की धुंध रहेगी। दोपहर में धूप खिली रहेगी।

    • 27 नवंबर : पूरा दिन साफ मौसम, रात में हल्की ठंड रहगी।

    • 28 नवंबर : दिन में थोड़ी गर्माहट रहेगी। शाम को सामान्य ठंड रहेगी।

    • 29 नवंबर : दिन में गर्माहट बढ़ेगी, रात ठंडी रहेगी।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.