Gwalior Weather Forecast: होगी बारिश या सताएगा ठंड, कैसा रहेगा ग्वालियर में अगले 7 दिनों का मौसम?

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। ग्वालियर (Gwalior Weather Forecast) में 23 से 29 नवंबर के बीच मौसम पूरी तरह शुष्क और साफ रहने वाला है। पूरे सप्ताह दिन के समय गुनगुनी धूप लोगों को राहत देगी, जबकि सुबह-शाम ठंडक बढ़ने लगेगी। अधिकतम तापमान ज्यादातर 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 11 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा।

फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं मौसम विभाग के अनुसार सप्ताह के शुरूआती दिनों में तापमान 27-28 डिग्री सेल्सियस तक बना रहेगा। सुबह के समय हल्की धुंध व कोहरा देखने को मिल सकता है, लेकिन दिन के समय दृश्यता सामान्य रहेगी। दोपहर में धूप पूरी तरह खिली रहेगी। हवा की रफ्तार सामान्य रहेगी, जिससे दिन में हल्की गर्माहट और रात में ठंड का संतुलन बना रहेगा। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल वर्षा की कोई संभावना नहीं है। इस कारण शहरवासियों को प्रदूषण के स्तर में थोड़ी वृद्धि महसूस हो सकती है, खासकर सुबह-शाम के समय।