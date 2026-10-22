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Gwalior Weather: ग्वालियर में रात में 17.3 डिग्री सेल्सियस पहुंचा न्यूनतम तापमान, दोपहर में चुभ रही धूप

ग्वालियर में मौसम का मिजाज बदल रहा है। रात के तापमान में गिरावट से सुबह-शाम ठंडक है, जबकि दिन में गर्मी बरकरार है। डॉक्टरों ने बदलते मौसम में सतर्क रह...और पढ़ें

By Anoop BhargavEdited By: Anurag Mishra
Publish Date: Thu, 22 Oct 2026 09:38:40 AM (IST)Updated Date: Thu, 22 Oct 2026 09:38:40 AM (IST)
Gwalior Weather: ग्वालियर में रात में 17.3 डिग्री सेल्सियस पहुंचा न्यूनतम तापमान, दोपहर में चुभ रही धूप
ग्वालियर में रात में 17.3 डिग्री सेल्सियस पहुंचा न्यूनतम तापमान। (एआई जनरेटेड)

HighLights

  1. ग्वालियर में मौसम बदला, सुबह-शाम महसूस होने लगी ठंडक।
  2. तीन दिन में रात का पारा गिरकर 17.3 डिग्री पहुंचा।
  3. दिन में तेज धूप के कारण गर्मी का असर बरकरार।

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शहर में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। रात के तापमान में लगातार गिरावट आने से सुबह और देर रात ठंडक महसूस होने लगी है, जबकि दिन में तेज धूप के कारण गर्मी का असर बरकरार है। बीते तीन दिनों में न्यूनतम तापमान 20.8 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 17.3 डिग्री पर पहुंच गया है।

इसके विपरीत अधिकतम तापमान 33.5 से 34.2 डिग्री के बीच बना हुआ है। इससे रात और दिन के तापमान में अंतर बढ़ गया है और लोगों को सुबह-शाम राहत, जबकि दोपहर में गर्मी का सामना करना पड़ रहा है।

रात को बढ़ी ठंडक

  • मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार को न्यूनतम तापमान 20.8 डिग्री और अधिकतम 33.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मंगलवार को रात का पारा गिरकर 18.3 डिग्री पर आ गया, जबकि दिन का तापमान बढ़कर 34.2 डिग्री दर्ज हुआ।

  • बुधवार को न्यूनतम तापमान में और गिरावट आई और यह 17.3 डिग्री पर पहुंच गया। अधिकतम तापमान 34 डिग्री रहा। इस तरह तीन दिनों में रात का तापमान 3.5 डिग्री गिरा, जबकि बुधवार को दिन और रात के तापमान में 16.7 डिग्री का अंतर दर्ज किया गया।


सुबह और ठंडक दिखा रही असर

रात में तापमान कम होने से सुबह घर से निकलने वालों को ठंडक महसूस हो रही है। वहीं, दोपहर में तेज धूप के कारण गर्मी का असर बना हुआ है। दिन और रात के तापमान में बड़े अंतर के चलते लोगों को समय के अनुसार कपड़ों का चयन करना पड़ रहा है। सुबह और देर रात हल्के गर्म कपड़ों की जरूरत महसूस हो सकती है, जबकि दोपहर में सामान्य कपड़ों में भी गर्मी लग रही है।

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सेहत के प्रति रहें सतर्क

  • डा. अजयपाल सिंह के मुताबिक मौसम में इस बदलाव के दौरान बच्चों और बुजुर्गों को सुबह-रात की ठंडक से बचाना जरूरी है। सुबह जल्दी निकलने वाले लोग जरूरत के अनुसार हल्के गर्म कपड़े पहनें।

  • दोपहर में धूप के दौरान पर्याप्त पानी पीते रहें और लंबे समय तक धूप में रहने से बचें। मौसम के अनुरूप दिनचर्या में बदलाव करने से तापमान के उतार-चढ़ाव के प्रभाव को कम किया जा सकता है।

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