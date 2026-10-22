Gwalior Weather: ग्वालियर में रात में 17.3 डिग्री सेल्सियस पहुंचा न्यूनतम तापमान, दोपहर में चुभ रही धूप

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शहर में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। रात के तापमान में लगातार गिरावट आने से सुबह और देर रात ठंडक महसूस होने लगी है, जबकि दिन में तेज धूप के कारण गर्मी का असर बरकरार है। बीते तीन दिनों में न्यूनतम तापमान 20.8 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 17.3 डिग्री पर पहुंच गया है।

इसके विपरीत अधिकतम तापमान 33.5 से 34.2 डिग्री के बीच बना हुआ है। इससे रात और दिन के तापमान में अंतर बढ़ गया है और लोगों को सुबह-शाम राहत, जबकि दोपहर में गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। रात को बढ़ी ठंडक मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार को न्यूनतम तापमान 20.8 डिग्री और अधिकतम 33.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मंगलवार को रात का पारा गिरकर 18.3 डिग्री पर आ गया, जबकि दिन का तापमान बढ़कर 34.2 डिग्री दर्ज हुआ।

बुधवार को न्यूनतम तापमान में और गिरावट आई और यह 17.3 डिग्री पर पहुंच गया। अधिकतम तापमान 34 डिग्री रहा। इस तरह तीन दिनों में रात का तापमान 3.5 डिग्री गिरा, जबकि बुधवार को दिन और रात के तापमान में 16.7 डिग्री का अंतर दर्ज किया गया।