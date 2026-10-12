ग्वालियर में अक्टूबर में भी नदारद है गुलाबी ठंड, 6 सालों में दूसरी बार सबसे गर्म रही 11 अक्टूबर की रात

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। अक्टूबर का दूसरा सप्ताह बीतने को है, लेकिन शहर में रात के तापमान में ठंडक का अहसास अभी नहीं बढ़ा है। रविवार को न्यूनतम तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.1 डिग्री अधिक रहा। पिछले छह वर्षों के 11 अक्टूबर के आंकड़ों से तुलना करें तो इस साल न्यूनतम तापमान दूसरी बार सबसे अधिक है।

पिछले साल के मुकाबले रात का तापमान 4.5 डिग्री अधिक वर्ष 2024 में इसी तारीख को न्यूनतम तापमान 23.5 डिग्री दर्ज हुआ था। वहीं, पिछले साल 11 अक्टूबर को पारा गिरकर 18.9 डिग्री पर पहुंच गया था। इस बार उसके मुकाबले रात का तापमान 4.5 डिग्री अधिक रहा। दिन में भी गर्मी का असर बना हुआ है। रविवार को अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.2 डिग्री कम रहा। दिन और रात के तापमान में करीब 11.8 डिग्री का अंतर रहा।

मौसम में नमी और पूर्वानुमान मौसम में नमी भी बनी हुई है। सुबह साढ़े आठ बजे आर्द्रता 92 प्रतिशत दर्ज की गई, जबकि दोपहर साढ़े बारह बजे यह 61 प्रतिशत रही। मौसम के पूर्वानुमान के मुताबिक, सोमवार और मंगलवार को आसमान में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं।

अधिकतम तापमान करीब 33 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री के आसपास बना रह सकता है। फिलहाल इन दो दिनों में वर्षा की संभावना कम दिखाई दे रही है। हालांकि, स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार मौसम में बदलाव संभव है।