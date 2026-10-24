ग्वालियर में रविवार को 5 घंटे गुल रहेगी बिजली, सुबह 10 से 3 बजे तक मेंटेनेंस के चलते कई इलाके रहेंगे प्रभावित

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। बिजली कंपनी द्वारा मेंटेनेंस कार्य के चलते शहर के विभिन्न क्षेत्रों में बिजली कटौती की जाएगी। नगर संभाग केंद्रीय, दक्षिण, उत्तर और पूर्व के अंतर्गत आने वाले कई सब स्टेशन और फीडर प्रभावित रहेंगे।

अधिकांश क्षेत्रों में सुबह 10 बजे से दोपहर तीन बजे तक बिजली सप्लाई बंद रहेगी।

नगर संभाग केंद्रीय के बाराघाटा सब स्टेशन, चिरवाई सब स्टेशन, ग्रीन साउथ एवेन्यू, परम आशीष, महादजी नगर और उच्चदाब उपभोक्ता सब स्टेशन के विभिन्न क्षेत्रों में सुबह 10 बजे से दोपहर तीन बजे तक बिजली गुल रहेगी।

नगर संभाग दक्षिण के तिलक नगर, गोरखी, हुजरात पुल, खजांची बाबा, वैष्णो विहार, शीतला माता रोड, इंद्रलोक, अवाड़पुरा, टकसाल, जवाहर कालोनी, गुढ़ा, वकील कालोनी और कंपू फीडर से जुड़े क्षेत्रों में बिजली सप्लाई प्रभावित रहेगी।

हारकोट फीडर पर भी सुबह 10 बजे से दोपहर तीन बजे तक कटौती की जाएगी। नगर संभाग उत्तर के औद्योगिक क्षेत्र, बिरलानगर और कांचमिल सब स्टेशन क्षेत्र के एसबीआइ तानसेन, आरपी कॉलोनी और ईएसआइ फीडर प्रभावित रहेंगे। वहीं, नगर संभाग पूर्व के शुभांजलिपुरम फीडर पर सुबह 10 बजे से दोपहर एक बजे तक बिजली बंद रहेगी।