    ग्वालियर में लापता पत्नी को खोजने के लिए गली-गली पैदल भटक रहा पति

    ग्वालियर में 61 वर्षीय पद्मा शर्मा रहस्यमय तरीके से लापता हो गई हैं। उनके पति रामकुमार शर्मा ने गुमशुदगी दर्ज कराई है और खुद पत्नी की तलाश में जुटे हुए हैं। पद्मा मानसिक रूप से अस्वस्थ बताई जा रही हैं और इससे पहले भी एक बार घर से चली गई थीं। पति ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए गए हैं और सीएम से मदद की गुहार लगाई है।

    By Prashant Pandey
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sat, 06 Sep 2025 12:47:56 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 06 Sep 2025 01:01:17 PM (IST)
    पद्मा शर्मा की तस्वीर जो लापता है।

    1. पति रामकुमार शर्मा खुद पत्नी की तलाश में जुटे हुए हैं, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।
    2. उनका आरोप है कि पुलिस उनकी पत्नी की तलाश में गंभीरता नहीं दिखा रही।
    3. गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखाने के कई दिनों बाद भी महिला का कोई पता नहीं लगा है।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट से रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर के ड्राइवर रामकुमार शर्मा की पत्नी पद्मा शर्मा रहस्यमय तरीके से लापता हो गई हैं। 61 वर्षीय पद्मा 31 अगस्त की सुबह घर से निकलीं और फिर वापस नहीं लौटीं। चार दिन गुजर जाने के बाद भी कोई सुराग न मिलने से परिवार बेचैन है।

    रामकुमार शर्मा ने विश्वविद्यालय थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई है। लेकिन उनका आरोप है कि पुलिस उनकी पत्नी की तलाश में गंभीरता नहीं दिखा रही। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से सीधे मदद की गुहार लगाई है। बता दें कि रामकुमार शर्मा ने 44 साल की सेवा पूरी करने के बाद जनवरी 2024 में रिटायरमेंट लिया था। परिवार में उनके बेटे हिमांशु शर्मा के अलावा कोई नहीं है। इस संकट की घड़ी में उनकी मुंहबोली बेटी दीपा गुप्ता और उसका बेटा युवराज भी तलाश में मदद कर रहे हैं।

    पैदल ही खोज रहे पत्नी का सुराग

    राजकुमार शर्मा गोविंदपुरी इलाके में रहते हैं और दिनभर शहर की गलियों, बाजारों और चौक-चौराहों पर पत्नी का पता तलाशते फिर रहे हैं। कभी वे लोगों से सीधे पूछताछ करते हैं तो कभी बेटे और करीबी लोगों के साथ संभावित इलाकों की सीसीटीवी फुटेज खंगालते हैं। पोस्टर भी जगह-जगह चिपकाए गए हैं।

    उनके अनुसार पद्मा शर्मा मानसिक रूप से अस्वस्थ थीं। इससे पहले भी एक बार वे अचानक घर से चली गई थीं लेकिन कुछ घंटों में वापस लौट आई थीं। इस बार मामला गंभीर हो गया है क्योंकि कई दिन बीत जाने के बावजूद उनका कोई पता नहीं चल रहा।

    रिश्तेदारों के घर भी कोई सुराग नहीं

    रामकुमार ने बताया कि उन्होंने रिश्तेदारों और जान-पहचान वालों के यहां भी खोजबीन की लेकिन पत्नी कहीं नहीं मिलीं। न तो उनके पास मोबाइल फोन है है और ना ही वे किसी को कुछ कहकर घर से गई थीं। वहीं इस मामले में सीएसपी राबिन जैन का कहना है कि पुलिस परिवार से मिली जानकारी और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर महिला की तलाश कर रही है।

