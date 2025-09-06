ग्वालियर में लापता पत्नी को खोजने के लिए गली-गली पैदल भटक रहा पति

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट से रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर के ड्राइवर रामकुमार शर्मा की पत्नी पद्मा शर्मा रहस्यमय तरीके से लापता हो गई हैं। 61 वर्षीय पद्मा 31 अगस्त की सुबह घर से निकलीं और फिर वापस नहीं लौटीं। चार दिन गुजर जाने के बाद भी कोई सुराग न मिलने से परिवार बेचैन है।

रामकुमार शर्मा ने विश्वविद्यालय थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई है। लेकिन उनका आरोप है कि पुलिस उनकी पत्नी की तलाश में गंभीरता नहीं दिखा रही। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से सीधे मदद की गुहार लगाई है। बता दें कि रामकुमार शर्मा ने 44 साल की सेवा पूरी करने के बाद जनवरी 2024 में रिटायरमेंट लिया था। परिवार में उनके बेटे हिमांशु शर्मा के अलावा कोई नहीं है। इस संकट की घड़ी में उनकी मुंहबोली बेटी दीपा गुप्ता और उसका बेटा युवराज भी तलाश में मदद कर रहे हैं।

पैदल ही खोज रहे पत्नी का सुराग राजकुमार शर्मा गोविंदपुरी इलाके में रहते हैं और दिनभर शहर की गलियों, बाजारों और चौक-चौराहों पर पत्नी का पता तलाशते फिर रहे हैं। कभी वे लोगों से सीधे पूछताछ करते हैं तो कभी बेटे और करीबी लोगों के साथ संभावित इलाकों की सीसीटीवी फुटेज खंगालते हैं। पोस्टर भी जगह-जगह चिपकाए गए हैं। उनके अनुसार पद्मा शर्मा मानसिक रूप से अस्वस्थ थीं। इससे पहले भी एक बार वे अचानक घर से चली गई थीं लेकिन कुछ घंटों में वापस लौट आई थीं। इस बार मामला गंभीर हो गया है क्योंकि कई दिन बीत जाने के बावजूद उनका कोई पता नहीं चल रहा।