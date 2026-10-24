डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड में MP में दूसरे नंबर पर ग्वालियर का JAH, फिर भी OPD में कतारों से जूझ रहे मरीज

अनूप भार्गव, नईदुनिया, ग्वालियर। मरीजों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल प्लेटफार्म पर दर्ज करने के मामले में गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध जयारोग्य अस्पताल (जेएएच) मध्य प्रदेश में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। अस्पताल में अब तक 8 लाख 87 हजार 139 मरीजों का स्वास्थ्य रिकॉर्ड ऑनलाइन दर्ज किया जा चुका है।

इसके बावजूद ओपीडी में मरीजों को लंबी कतारों से राहत नहीं मिल रही है। डिजिटल रिकॉर्ड बनाने में तेजी के बीच मरीजों को पर्चा बनवाने और उपचार के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। इससे स्पष्ट है कि डिजिटल व्यवस्था के साथ ओपीडी की स्थानीय व्यवस्थाओं में सुधार की भी जरूरत है।

इसके बावजूद ओपीडी में मरीजों को लंबी कतारों से राहत नहीं मिल रही है। डिजिटल रिकॉर्ड बनाने में तेजी के बीच मरीजों को पर्चा बनवाने और उपचार के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। इससे स्पष्ट है कि डिजिटल व्यवस्था के साथ ओपीडी की स्थानीय व्यवस्थाओं में सुधार की भी जरूरत है।

प्रतिदिन 2 से 3 हजार मरीजों का आभा पंजीयन

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) के तहत जेएएच में आने वाले मरीजों को स्कैन-एंड-शेयर प्रक्रिया से जोड़कर आभा आईडी के माध्यम से उनका डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। अस्पताल में प्रतिदिन दो से तीन हजार मरीजों का आभा पंजीयन हो रहा है। इस मामले में जेएएच से आगे केवल एम्स भोपाल है। वहीं जबलपुर, रीवा, रतलाम और भोपाल के चिकित्सा संस्थान इससे पीछे हैं।

डिजिटल रिकॉर्ड में जेएएच प्रदेश में दूसरे स्थान पर

पहला स्थान: एम्स भोपाल — 31,97,066 दूसरा स्थान: जेएएच, ग्वालियर — 8,87,139 तीसरा स्थान: नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज, जबलपुर — 8,40,607 चौथा स्थान: श्याम शाह मेडिकल कॉलेज, रीवा — 7,70,727 पांचवां स्थान: शासकीय मेडिकल कॉलेज, रतलाम — 6,78,598 छठवां स्थान: गांधी मेडिकल कॉलेज, भोपाल — 6,07,230

मिशन का उद्देश्य