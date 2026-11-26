नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शहर की सीवर व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अमृत 2.0 के तहत 132.68 करोड़ रुपये की निविदा आमंत्रित करने को मेयर इन काउंसिल (एमआइसी) ने मंजूरी दे दी है।

बुधवार को बाल भवन में महापौर डॉ. शोभा सिकरवार की अध्यक्षता में हुई बैठक में चिरवाई नाका से पुरासानी तक सड़क निर्माण सहित शहर विकास से जुड़े कई प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गई।

एमआईसी में वित्तीय स्वीकृति को मंजूरी दी गई