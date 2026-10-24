ग्वालियर में मौसम के डबल रोल, रात में हल्की गुलाबी ठंडक; तो दिन में धूप छुड़ा रही पसीने

नईदुनिया प्रतिनिधि,ग्वालियर। ग्वालियर शहर में मौसम का मिजाज धीरे-धीरे बदल रहा है। सुबह और रात में गुलाबी सर्दी यानी हल्की ठंडक का अहसास हो रहा है, लेकिन दिन में तेज धूप के कारण गर्मी बनी हुई है। पिछले तीन दिनों में अधिकतम तापमान में 1.1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

शनिवार को पारा 34.6 डिसे पर पहुंचा गुरुवार और शुक्रवार को अधिकतम तापमान 33.5 डिसे रहा, जबकि शनिवार को यह बढ़कर 34.6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। न्यूनतम तापमान भी गुरुवार के 17.9 डिसे से बढ़कर शनिवार को 19.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शाम को तापमान गिरकर 29 डिसे पर आ गया मौसम के आंकड़ों के अनुसार शनिवार सुबह साढ़े पांच बजे तापमान 19.8 डिसे और सुबह साढ़े आठ बजे 21.6 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके बाद धूप तेज होने के साथ तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हुई। सुबह साढ़े ग्यारह बजे पारा 31.4 डिसे तक पहुंच गया, जबकि दोपहर ढाई बजे अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शाम साढ़े पांच बजे तापमान गिरकर 29 डिसे पर आ गया।