ग्वालियर में मौसम के डबल रोल, रात में हल्की गुलाबी ठंडक; तो दिन में धूप छुड़ा रही पसीने
सुबह और रात में गुलाबी सर्दी यानी हल्की ठंडक का अहसास हो रहा है, लेकिन दिन में तेज धूप के कारण गर्मी बनी हुई है।
Publish Date: Sat, 24 Oct 2026 09:04:47 PM (IST)Updated Date: Sat, 24 Oct 2026 09:05:08 PM (IST)
तेज धूप से बचने के लिए छाता लगाकर जाते युवक। नईदुनिया
HighLights
- पारे में दर्ज हुई बढ़ोतरी
- हवा में नमी का स्तर बढ़ा
- मौसम में उतार-चढ़ाव जारी
नईदुनिया प्रतिनिधि,ग्वालियर। ग्वालियर शहर में मौसम का मिजाज धीरे-धीरे बदल रहा है। सुबह और रात में गुलाबी सर्दी यानी हल्की ठंडक का अहसास हो रहा है, लेकिन दिन में तेज धूप के कारण गर्मी बनी हुई है। पिछले तीन दिनों में अधिकतम तापमान में 1.1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
शनिवार को पारा 34.6 डिसे पर पहुंचा
गुरुवार और शुक्रवार को अधिकतम तापमान 33.5 डिसे रहा, जबकि शनिवार को यह बढ़कर 34.6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। न्यूनतम तापमान भी गुरुवार के 17.9 डिसे से बढ़कर शनिवार को 19.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
शाम को तापमान गिरकर 29 डिसे पर आ गया
मौसम के आंकड़ों के अनुसार शनिवार सुबह साढ़े पांच बजे तापमान 19.8 डिसे और सुबह साढ़े आठ बजे 21.6 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके बाद धूप तेज होने के साथ तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हुई। सुबह साढ़े ग्यारह बजे पारा 31.4 डिसे तक पहुंच गया, जबकि दोपहर ढाई बजे अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शाम साढ़े पांच बजे तापमान गिरकर 29 डिसे पर आ गया।
शहर में सुबह के समय हवा में नमी का स्तर लगातार बढ़ा है। गुरुवार को सापेक्ष आर्द्रता 85 प्रतिशत, शुक्रवार को 86 प्रतिशत और शनिवार को 87 प्रतिशत दर्ज की गई। सुबह की अधिक नमी और दिन में तेज धूप के कारण मौसम में सुबह-शाम और दोपहर के तापमान के बीच अंतर महसूस हो रहा है।
तापमान में उतार-चढ़ाव जारी
तीन दिनों के आंकड़े बताते हैं कि अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी के साथ न्यूनतम तापमान भी ऊपर गया है। हालांकि केवल इन आंकड़ों के आधार पर आगामी दिनों में ठंड बढ़ने या गर्मी जारी रहने का निश्चित अनुमान नहीं लगाया जा सकता। फिलहाल दिन में गर्मी और सुबह-रात में अपेक्षाकृत ठंडक का मिला-जुला असर बना हुआ है।