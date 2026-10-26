ग्वालियर स्टेशन पर शातिर चोर पकड़ा, त्योहार की भीड़ में यात्रियों के चुराता था बैग, लैपटॉप आईपैड, मोबाइल और 32 बैग बरामद

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। GRP नैरोगेज थाने की टीम ने सोमवार को एक शातिर चोर को पकड़कर करीब 8.26 लाख रुपये कीमत का माल बरामद किया है। वह प्लेटफॉर्म पर ही घूमता रहता था, जैसे ही ट्रेन आकर रुकती, वह ट्रेन के कोच में घुस जाता था और सीट पर सो रहे यात्रियों का बैग लेकर फरार हो जाता था। उसके पास से बरामद सामान में लैपटॉप, आईपैड और कीमती मोबाइल तक शामिल हैं। GRP थाना पुलिस ने इसी साल उसे जेल भेजा था, लेकिन जेल से छूटकर वह फिर चोरी करने लगा।

प्लेटफॉर्म-4 पर गश्त के दौरान पकड़ा गया GRP SP अंकित जायसवाल ने बताया कि त्योहार के चलते ट्रेनों में काफी भीड़ है। थाना प्रभारी दिलीप समाधिया और उनकी टीम को सभी ट्रेनों से लेकर रेलवे स्टेशन पर गश्त करने के निर्देश दिए गए हैं। प्लेटफॉर्म-4 पर GRP की टीम गश्त कर रही थी, तभी ट्रेन से उतरे एक युवक ने फोर्स को देखकर दौड़ लगा दी। टीम ने पीछा कर उसे दबोच लिया।

पूछताछ में उसने अपना नाम दीपक पुत्र रघुवीर मौर्य निवासी गौतम नगर, थाटीपुर बताया। पूछताछ में उसने ट्रेनों में चोरी करना स्वीकार किया है। GRP टीम जब उसे लेकर उसके घर पहुंची तो उसके कमरे में खाली बैगों का जखीरा मिला। यह देखकर पड़ोसी भी दंग रह गए। दो चोरियों का हुआ खुलासा पुलिस जांच में दो बड़ी चोरियों का खुलासा हुआ है। पहली घटना 22 अक्टूबर की है। फरियादी दीपक शर्मा निवासी ग्वालियर GT एक्सप्रेस से झांसी से ग्वालियर आए थे। स्टेशन पर ट्रेन से उतरने की हड़बड़ी में उनका बैग चोरी हो गया था। यह बैग दीपक मौर्य ने ही चोरी किया था।