नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शादियां शुरू होते ही हर्ष फायरिंग की घटनाएं फिर होने लगीं। पनिहार में शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग की गई। एक गोली यहां मौजूद युवक के सिर को छूते हुए निकली। गोली लगने से वह बाल-बाल बच गया। फायरिंग करने वाले आरोपी यहां से भाग निकले। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है।

आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस आरोपियों की तलाश की जा रही है। यह घटना बताती है कि हर्ष फायर रोकने के दावे सिर्फ फाइलों तक ही सीमित हैं। ग्वालियर पुलिस हर्ष फायरिंग रोकने में नाकाम है। पिछली बार भी शादियों में गोलीबारी की घटनाएं जमकर हुईं, इसमें गोली लगने से लोग घायल भी हुए। अब शादी के मौसम में पहले दिन ही हर्ष फायर से एक युवक की जान आफत में पड़ गई।