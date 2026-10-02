हरसी नहर में पानी, फिर भी सूखी D-4 माइनर; डबरा के 10 गांवों में धान की फसल पर संकट

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। डबरा क्षेत्र के करीब 10 गांवों की धान की फसल पानी के अभाव में सूखने की कगार पर है। ऐसा नहीं है कि क्षेत्र की फसलों की सिंचाई के लिए हरसी नहर में पानी न छोड़ा गया हो, लेकिन इन दस गांवों में पानी देने वाली डी-4 माइनर में पानी नहीं आ रहा है। माइनर में पानी न आने की वजह सिल्ट का जमना है। जिसे सिंचाई विभाग को साफ कराना था। लेकिन विभाग के अफसरों ने लापराही बरती और सफाई नहीं कराई।

इस वजह से लहलहाती धान की फसल पानी के अभाव में सूखने की कगार पर पहुंच गई हैं। सिंचाई न होने के कारण धान के खेतों की जमीन अब चटकने लगी है, जिससे किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं।

सफाई न होने से सिल्ट बनी गले की फांस कछौटा गांव के किसान मुकेश राजपूत ने बताया कि जल संसाधन और सिंचाई विभाग की उदासीनता इस तबाही की मुख्य वजह है। नियम अनुसार हर साल रबी और खरीफ सीजन से पहले माइनर नहरों की तली में जमी गाद यानि सिल्ट और झाड़ियों की सफाई कराई जाती है, ताकि जल प्रवाह सुचारू बना रहे। लेकिन इस बार विभागीय अधिकारियों ने कागजों पर ही खानापूर्ति कर दी और जमीनी स्तर पर माइनर नहरों की सफाई नहीं कराई। परिणाम स्वरूप डी-4 माइनर नहर में भारी मात्रा में सिल्ट जमी होने के कारण मुख्य नहर का पानी माइनर में प्रवेश ही नहीं कर पा रहा है।