    By amit mishra
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sun, 14 Dec 2025 09:53:59 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 14 Dec 2025 10:00:11 AM (IST)
    ग्वालियर की पुलिस लाइन में प्रधान आरक्षक ने फांसी लगाकर दी जान

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। ग्वालियर शहर के थाटीपुर थाना में पदस्थ प्रधान आरक्षक दीपक श्रीवास ने फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस लाइन के अपने क्वार्टर में दीपक ने फांसी लगाई। इसके बाद परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना बहोड़ापुर थाना इलाके की है, पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। खुदकुशी का कारण अभी साफ नहीं हो पाया है। शव को पोस्ट मार्टम के लिए भेज दिया गया है।

    इधर... फोन पर बहस के बीच युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की कोशिश की

    भितरवार नगर के वार्ड-4 में रहने वाले 24 वर्षीय युवक शाहिद खान ने शनिवार की शाम लगभग 7:30 से 8:00 बजे के बीच आत्महत्या का प्रयास किया। युवक ने अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया और फांसी का फंदा गले में डालकर झूल गया। घर में मौजूद परिजनों ने उसे फंदे पर लटका देखा और दरवाजा खोलने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे।


    उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने कड़ी मेहनत से दरवाजा खोला और युवक को अचेत अवस्था में उतारकर सामुदायिक अस्पताल पहुंचाया। वहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए ग्वालियर रेफर कर दिया गया। परिजनों के अनुसार, युवक ने फोन पर किसी से बहस के बाद यह कदम उठाया। युवक की स्थिति में सुधार होने पर ही पूरी जानकारी मिल सकेगी।

    लोहे के एंगल से लटकी मिली युवक की लाश

    ग्वालियर के मेला ग्राउंड में बाल रेल की पटरी के पास लोहे के एंगल से युवक की लाश लटकी मिली है। पुलिस को आत्महत्या की आशंका है। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दिया है। मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी है। इसके चलते पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ है। ग्वालियर व्यापार मेला में बाल रेल का संचालन होता था। बाल रेल के ट्रैक के पास ही भवन बना हुआ है। इस भवन के पास कुछ लोग गुजर रहे थे।

    दोपहर करीब तीन बजे लोगों ने देखा कि युवक की लाश पेड़ के पास लोहे के एंगल से लटकी हुई थी। गले में फंदा कसा हुआ था। इसके बाद तो सनसनी फैल गई। गोला का मंदिर थाना प्रभारी हरेंद्र शर्मा फोर्स के साथ पहुंच गए। शव को नीचे उतारा गया। कपड़ों की तलाशी ली गई लेकिन ऐसी कोई वस्तु नहीं मिली है, जिससे उसकी शिनाख्त हो सके। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम हाउस भिजवाया। सभी थानों को सूचना भी पहुंचा दी है। मृतक की उम्र 35 से 40 वर्ष के बीच लग रही है।

