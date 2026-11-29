नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। दिसंबर और जनवरी में संभावित शीतलहर को देखते हुए लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने आमजन के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें ठंड से बचाव के साथ हाइपोथर्मिया और शीतदंश के लक्षणों को पहचानने की सलाह दी गई है। छोटे बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है।

हाईपोथर्मिया के लक्षण पहचानें

अत्यधिक कंपकंपी, थकान, बोलने में कठिनाई, भ्रम, सुस्ती और सांस धीमी होना हाईपोथर्मिया के संकेत हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को गर्म स्थान पर ले जाकर सूखे कपड़े और कंबल से ढकें तथा तत्काल अस्पताल पहुंचाएं।

अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता के निर्देश

स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल कालेजों, सीएमएचओ और सिविल सर्जनों को ठंड से प्रभावित मरीजों के उपचार के लिए दवाएं और संसाधन उपलब्ध रखने के निर्देश दिए हैं। रैन बसेरों में कंबल, गर्म कपड़े और ताप व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को भी प्रशिक्षित किया जाएगा।