सिंधिया राजघराना की 40 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति विवाद, प्रतिमा देवी के आवेदन पर सुनवाई

नईदुनिया प्रतिनिधि,ग्वालियर। सिंधिया राजघराने की करीब 40 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति के बंटवारे से जुड़े विवाद में बुधवार को जिला न्यायालय में सुनवाई होगी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की बड़ी बुआ प्रतिमा देवी की ओर से आदेश 9 नियम 7 के तहत प्रस्तुत आवेदन को न्यायालय ने पिछली सुनवाई में स्वीकार कर लिया था।

नोटिस नेपाल के नेपालगंज पते पर भेजे गए