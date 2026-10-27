सिंधिया-आंग्रे परिवार विवाद... हिरण्यवन कोठी की 106 साल पुरानी शिवाजी प्रतिमा पर सुनवाई टली, केस का नंबर न आने से टला फैसला

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। सिंधिया-आंग्रे परिवार का दशकों पुराना संपत्ति विवाद में एक नया मोड़ आया है। पहले नौ एकड़ में फैली हिरण्यवन कोठी को लेकर विवाद था, लेकिन अब वहां स्थापित छत्रपति शिवाजी महाराज की लगभग 106 साल पुरानी प्रतिमा को लेकर नया मामला सामने आया है।

आंग्रे परिवार ने हाई कोर्ट में आवेदन दिया है कि प्रतिमा को हड़बड़ी में हटाने के लिए घोड़े के पैर तक काट दिए गए और उसे जयविलास पैलेस ले जाया गया। चित्रलेखा आंग्रे और तुलाजी आंग्रे ने ज्योतिरादित्य सिंधिया व अन्य खिलाफ चल रहे मामले में यह आवेदन दिया है। इस मामले में सोमवार को सुनवाई भी होनी थी, लेकिन केस का नंबर नहीं आ सका।

आंग्रे परिवार ने हाई कोर्ट में आवेदन दिया है कि प्रतिमा को हड़बड़ी में हटाने के लिए घोड़े के पैर तक काट दिए गए और उसे जयविलास पैलेस ले जाया गया। चित्रलेखा आंग्रे और तुलाजी आंग्रे ने ज्योतिरादित्य सिंधिया व अन्य खिलाफ चल रहे मामले में यह आवेदन दिया है। इस मामले में सोमवार को सुनवाई भी होनी थी, लेकिन केस का नंबर नहीं आ सका।

मूर्तिकार विनायक पी. करमरकर ने यह बनाई थी प्रतिमा

आंग्रे परिवार की ओर से दिए गए आवेदन में बताया गया है कि प्रसिद्ध मूर्तिकार विनायक पी. करमरकर ने यह प्रतिमा बनाई थी। संभाजी राव आंग्रे इसे महाराष्ट्र के अलीबाग से ग्वालियर लाए और बसंत विहार व चेतकपुरी के बीच स्थित हिरण्यवन कोठी परिसर में पत्थर के चबूतरे पर स्थापित कराया।

आंग्रे परिवार का कहना है कि उनके पूर्वज छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में नेवी कमांडर थे। इसलिए प्रतिमा से परिवार का भावनात्मक जुड़ाव है।

इसके अलावा कोठी से प्राचीन वस्तुएं और अन्य कीमती सामान हटाने, पुरानी बाउंड्री की जगह पर दीवार बनाकर नया लोहे का गेट लगाने जैसे आरोप भी लगाए गए हैं। परिवार की मांग है कि इस प्रतिमा को वापस कोठी में स्थापित कराया जाए।