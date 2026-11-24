नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। मुरैना विकासखंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) के प्रभार को लेकर दायर याचिका पर हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कैबिनेट मंत्री की सिफारिश पर जूनियर प्राचार्य को प्रभारी बीईओ बनाने का आदेश निरस्त करते हुए पूर्व से प्रभार संभाल रहे वरिष्ठ प्राचार्य राजेंद्र सिंह सिकरवार को 31 दिसंबर 2026 तक फिर से बीईओ का अतिरिक्त प्रभार सौंपने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता इसी दिन सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

किसी कर्मचारी को अतिरिक्त प्रभार पर बने रहने का पूर्ण अधिकार नहीं है न्यायमूर्ति आनंद सिंह बहरावत की एकलपीठ ने सोमवार को दिए फैसले में कहा कि किसी कर्मचारी को अतिरिक्त प्रभार पर बने रहने का पूर्ण अधिकार नहीं है, लेकिन राज्य सरकार प्रशासनिक अधिकारों का इस्तेमाल मनमाने ढंग से नहीं कर सकती। हर प्रशासनिक निर्णय निष्पक्ष, तर्कसंगत और गैर-मनमाना होना चाहिए।

मामले के अनुसार मुरैना बीईओ का पद तत्कालीन अधिकारी श्याम सिंह तोमर की असमर्थता जताने के बाद रिक्त हुआ था। इसके बाद 20 मई 2026 को कलेक्टर की अनुमति से वरिष्ठ प्राचार्य राजेंद्र सिंह सिकरवार को अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। हालांकि 30 जून 2026 को शासन ने उनके स्थान पर प्राचार्य हरेंद्र सिंह को प्रभारी बीईओ नियुक्त कर दिया। याचिका में बताया गया कि वरिष्ठता सूची में राजेंद्र सिंह सिकरवार 383वें स्थान पर हैं, जबकि प्रतिवादी प्राचार्य 911वें स्थान पर हैं। विभागीय निर्देशों के अनुसार देना था प्रभार विभागीय निर्देशों के अनुसार संबंधित विकासखंड में वरिष्ठतम प्राचार्य को बीईओ का प्रभार दिया जाना था। हाई कोर्ट ने भी माना कि उपलब्ध वरिष्ठता सूची में याचिकाकर्ता प्रतिवादी से वरिष्ठ हैं और शासन ऐसा कोई ठोस आधार प्रस्तुत नहीं कर सका, जिससे जूनियर अधिकारी को प्राथमिकता देने का औचित्य साबित हो।