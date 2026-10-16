दतिया से कांग्रेस विधायक घनश्याम सिंह को हाई कोर्ट का नोटिस, चुनाव शपथ-पत्र में आपराधिक मामले छिपाने का आरोप

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। दतिया सीट से कांग्रेस विधायक घनश्याम सिंह के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में सुनवाई हुई। जस्टिस अमित सेठ की पीठ ने विधायक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि जुलाई 2026 में हुए विधानसभा उपचुनाव के दौरान दाखिल शपथ पत्र में कुछ आपराधिक प्रकरणों का विवरण नहीं दिया गया।

22 लोगों के नाम होने का दावा भाजपा नेता एवं अधिवक्ता दीपक बेलपत्री ने निर्वाचन को चुनौती देते हुए याचिका प्रस्तुत की है। इसमें वर्ष 1991 के दो कथित आपराधिक मामलों का उल्लेख किया गया है। याचिकाकर्ता के अनुसार, तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद दतिया में हुए विरोध प्रदर्शन और चक्काजाम के दौरान प्राथमिकी दर्ज हुई थी। इसमें करीब 22 लोगों के नाम होने का दावा है, जिनमें घनश्याम सिंह का नाम भी शामिल बताया गया है। याचिका में कहा गया है कि प्रकरण में चालान पेश होने के बावजूद इसकी जानकारी उपचुनाव के शपथ-पत्र में नहीं दी गई।