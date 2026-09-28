पति की मौत के बाद कौन होगा पेंशन का असली हकदार? पत्नी और बेटे का दावा, हाईकोर्ट ने 8 हफ्ते में मांगी रिपोर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने आइटीबीपी के दिवंगत उपनिरीक्षक गजाधर की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी और बेटे के बीच चल रहे पेंशन व ग्रेच्युटी विवाद में आदेश दिया है। न्यायमूर्ति मिलिंद रमेश फड़के ने पत्नी अनीता देवी को मृत्यु ग्रेच्युटी की 50 प्रतिशत राशि देने के आदेश को निरस्त करते हुए विभाग को मूल सेवा अभिलेख के आधार पर नामांकन की वैधता जांचने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने यह प्रक्रिया आठ सप्ताह में पूरी करने को कहा है।

गजाधर आइटीबीपी के दूरसंचार विभाग में उपनिरीक्षक के पद पर कार्यरत थे। 4 जुलाई 2021 को ड्यूटी ज्वाइन करने जाते समय सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी पत्नी अनीता देवी ने ग्रेच्युटी, जीपीएफ, सीपीएफ और पारिवारिक पेंशन जारी करने की मांग की थी। रिकॉर्ड में अनीता देवी को नामांकित किया गया था।