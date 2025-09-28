मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    ड्यूटी के दौरान सोने वाले कांस्टेबल को हाई कोर्ट से झटका, कहा- पुलिस वर्दी में नशा करना गंभीर अनुसाशनहीनता

    MP News: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नशे की हालत में सोते हुए मिले आरक्षक की सेवा बहाल करने संबंधी याचिका को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि नशे की हालत में ड्यूटी करना कानून-व्यवस्था के लिए खतरा है। कोर्ट ने ड्यूटी के दौरान इंटरनेट मीडिया की लत को भी गंभीर चिंता माना है।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sun, 28 Sep 2025 06:32:38 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 28 Sep 2025 06:40:07 PM (IST)
    ड्यूटी के दौरान सोने वाले कांस्टेबल को हाई कोर्ट से झटका, कहा- पुलिस वर्दी में नशा करना गंभीर अनुसाशनहीनता
    ड्यूटी के दौरान सोने वाले कांस्टेबल को हाई कोर्ट से झटका

    HighLights

    1. हाई कोर्ट ने कहा कि नशे में ड्यूटी कानून-व्यवस्था के लिए खतरा है
    2. 18 साल पहले आरक्षक नशे की हालत में सोता हुआ मिला था
    3. कोर्ट ने इंटरनेट के उपयोग पर निगरानी तंत्र भी विकसित करने को कहा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। ड्यूटी के दौरान नशे की हालत में सोते हुए मिले आरक्षक की सेवा बहाल करने संबंधी याचिका को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि नशे की हालत में ड्यूटी करना कानून-व्यवस्था के लिए खतरा है। कोर्ट ने ड्यूटी के दौरान इंटरनेट मीडिया की लत को भी गंभीर चिंता माना है। साथ ही इसके लिए निगरानी तंत्र विकसित करने को कहा है।

    आरक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था

    पुलिस विभाग में आरक्षक पदस्थ रहे याचिकाकर्ता अशोक कुमार त्रिपाठी वर्ष 2007 में एक बंगले पर सुरक्षा में तैनात था। चार अगस्त, 2007 की सुबह 6.30 बजे जब अधिकारी निरीक्षण के लिए पहुंचे तो अशोक कुमार सोते हुए मिला। जब उसे जगाया गया तो वह नशे में प्रतीत हुआ था। उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उसकी मेडिकल जांच कराई गई थी। डॉक्टर ने विभागीय जांच में बयान दिया था कि आरक्षक की सांस में शराब की गंध पाई गई है।

    इसके बाद पुलिस अफसरों ने उसे बर्खास्त किया था। इसके बाद अशोक कुमार ने कोर्ट का रुख किया था। कोर्ट ने कहा- वर्दी में नशा करना गंभीर अनुशासनहीनता याचिका को हाई कोर्ट की डबल बेंच ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि पुलिस जवान ड्यूटी के दौरान नशे में पाया गया था। पुलिस वर्दी में रहते हुए नशा करना गंभीर अनुशासनहीनता है। ऐसे व्यक्ति के साथ कोई भी सहानुभूति नहीं दिखाई जानी चाहिए।

    सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि आजकल नशे के साथ-साथ ड्यूटी में लापरवाही की वजह इंटरनेट मीडिया की लत भी नजर आती है। ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मी इंटरनेट मीडिया का उपयोग न करें, इसके लिए पुलिस विभाग को निगरानी तंत्र विकसित करना चाहिए।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.