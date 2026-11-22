नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। कलेक्ट्रेट और जिला न्यायालय के सामने महलगांव स्थित विद्या विहार कॉलोनी की करीब 315 बीघा बेशकीमती जमीन के स्वामित्व को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने मध्य प्रदेश शासन और निजी दावेदारों के बीच चल रहे इस विवाद में दोनों पक्षों की अंतिम बहस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। न्यायमूर्ति राजेश कुमार गुप्ता की पीठ ने पक्षकारों को अतिरिक्त लिखित तर्क प्रस्तुत करने के लिए सात दिन का समय भी दिया है।

मामला सेकंड अपील क्रमांक 3028/2018 से है संबंधित यह मामला सेकंड अपील क्रमांक 3028/2018 से संबंधित है। इसमें मध्य प्रदेश शासन और अन्य की ओर से नारायणी देवी सहित अन्य पक्षकारों के खिलाफ अपील दायर की गई थी। सात फरवरी 2003 को निचली अदालत ने निजी दावेदारों के पक्ष में फैसला सुनाया था। इसके बाद 12 सितंबर 2018 को जिला न्यायालय ने भी संबंधित अपील में आदेश पारित किया। राज्य सरकार ने इन आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती दी।