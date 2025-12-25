ग्वालियर में गृह मंत्री अमित शाह... MP को 2 लाख करोड़ की सौगात, 1.93 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर ग्वालियर में 'अटल संकल्प, उज्ज्वल मध्यप्रदेश' के विजन को नई गति मिली। माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज ग्वालियर में आयोजित 'अभ्युदय मध्यप्रदेश ग्रोथ समिट' में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश के विकास के लिए 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक की निवेश परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया।
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री @AmitShah जी ने ग्वालियर में साइबर वित्तीय अपराधों में E-ZERO FIR व्यवस्था का शुभारंभ किया।#AbhyudayaMP #AtalSmritiVarsh #प्रगति_के_दो_वर्ष #अभ्युदय_मध्यप्रदेश pic.twitter.com/BYmHUJVKwG
— BJP Madhya Pradesh (@BJP4MP) December 25, 2025
इन विशाल परियोजनाओं के माध्यम से राज्य के औद्योगिक परिदृश्य में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। गृह मंत्री द्वारा दी गई इस ऐतिहासिक सौगात से प्रदेश में लगभग 1 लाख 93 हजार नए रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। यह निवेश न केवल बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा, बल्कि युवाओं के लिए आत्मनिर्भरता के द्वार भी खोलेगा।
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री @AmitShah जी ने ग्वालियर में आयोजित 'अभ्युदय मध्यप्रदेश ग्रोथ समिट' के दौरान 725 करोड़ रुपये राशि की प्रोत्साहन सहायता का औद्योगिक इकाइयों को डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से वितरण किया।#AbhyudayaMP #AtalSmritiVarsh… pic.twitter.com/HrNDHTvEW6
— BJP Madhya Pradesh (@BJP4MP) December 25, 2025
मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया। अटल जी की पावन स्मृति में आयोजित इस समिट ने मध्य प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प दोहराया है।
कुल निवेश: ₹2 लाख करोड़ की विशाल परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण।
रोजगार के अवसर: प्रदेश के युवाओं के लिए 1 लाख 93 हजार नए रोजगार सृजित होंगे।
क्षेत्रवार परियोजनाओं का विवरण:
मोहन यादव जी ने एक नई शुरुआत की है, क्षेत्रीय निवेश काॅन्क्लेव आने वाले दिनों में राज्य के संतुलित विकास के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगी।
- केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री @AmitShah जी#AbhyudayaMP #AtalSmritiVarsh #प्रगति_के_दो_वर्ष #अभ्युदय_मध्यप्रदेश pic.twitter.com/panQUTR315
— BJP Madhya Pradesh (@BJP4MP) December 25, 2025
यह भी पढ़ें- मध्य प्रदेश STF की बड़ी कार्रवाई... ओडिशा से लाया जा रहा 1.80 करोड़ का गांजा जब्त