    ग्वालियर में गृह मंत्री अमित शाह... MP को 2 लाख करोड़ की सौगात, 1.93 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार

    By ADITYA KUMAREdited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Thu, 25 Dec 2025 03:47:20 PM (IST)Updated Date: Thu, 25 Dec 2025 03:49:32 PM (IST)
    ग्वालियर में गृह मंत्री अमित शाह

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर ग्वालियर में 'अटल संकल्प, उज्ज्वल मध्यप्रदेश' के विजन को नई गति मिली। माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज ग्वालियर में आयोजित 'अभ्युदय मध्यप्रदेश ग्रोथ समिट' में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश के विकास के लिए 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक की निवेश परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया।

    विकास और रोजगार को मिलेगी नई उड़ान


    इन विशाल परियोजनाओं के माध्यम से राज्य के औद्योगिक परिदृश्य में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। गृह मंत्री द्वारा दी गई इस ऐतिहासिक सौगात से प्रदेश में लगभग 1 लाख 93 हजार नए रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। यह निवेश न केवल बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा, बल्कि युवाओं के लिए आत्मनिर्भरता के द्वार भी खोलेगा।

    समृद्ध मध्य प्रदेश का विजन

    मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया। अटल जी की पावन स्मृति में आयोजित इस समिट ने मध्य प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प दोहराया है।

    अटल जयंती पर मध्य प्रदेश के विकास का नया अध्याय:

    कुल निवेश: ₹2 लाख करोड़ की विशाल परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण।

    रोजगार के अवसर: प्रदेश के युवाओं के लिए 1 लाख 93 हजार नए रोजगार सृजित होंगे।

    क्षेत्रवार परियोजनाओं का विवरण:

    • खनन क्षेत्र: सबसे अधिक 13 नई परियोजनाओं की शुरुआत।

    • ऊर्जा क्षेत्र: बिजली आपूर्ति और विकास के लिए 03 बड़ी परियोजनाएं।

    • स्वास्थ्य क्षेत्र: चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार हेतु 03 महत्वपूर्ण परियोजनाएं।

    • पर्यटन क्षेत्र: एमपी टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 02 प्रमुख परियोजनाएं।

