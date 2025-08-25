Honour Killing in MP: भितरवार में लव मैरिज के बाद दामाद की पीट-पीटकर हत्या, 12 लोगों पर केस दर्ज

भितरवार। प्रेम विवाह के बाद शिवपुरी में रह रहे पति-पत्नी जब गांव पहुंचे तो वहां लड़की के स्वजन ने दोनों पर हमला कर दिया। 19 अगस्त की रात हुई घटना में लाठी-डंडों से घायल दामाद ने रविवार को अस्पताल में दम तोड़ दिया जिसके बाद आक्रोशित स्वजन ने पहले बेलगढ़ा-फिर भितरवार थाने के सामने शव रखकर चक्काजाम किया। पुलिस ने इस मामले में 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

बेलगढ़ा थाना क्षेत्र ग्राम हरसी निवासी 25 वर्षीय ओमप्रकाश (करुआ) बाथम पुत्र देवीलाल बाथम ने जनवरी 2025 में झा परिवार की लड़की शिवानी झा पुत्री द्वारिका प्रसाद झा निवासी हरसी से कोर्ट मैरिज कर ली थी। इसके बाद वह डबरा व शिवपुरी में रह रहा था। 19 अगस्त को गांव आया तो लड़की पक्ष के लोगों ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया।

बताया जाता है कि दोनों वर्ष 2023 में भी भाग गए थे, उस समय शिवानी की उम्र कम थी और वह शादी नहीं कर सके थे। पुलिस ने बरामद किया तो उसने ओमप्रकाश के साथ रहने की इच्छा जताई। पुलिस ने उसे लड़के पक्ष को सुपुर्द कर दिया था। शादी होने के बाद रक्षाबंधन पर भी दोनों गांव गए थे तब भी परिवारवालों ने मारपीट की थी तो वह भाग आए थे। एसपी आफिस में आवेदन दिया था पर कोई सुनवाई नहीं हुई, आखिर उसकी जान ही चली गई। पंचायत में कहा था-लड़का गांव में नहीं आना चाहिए प्रेम प्रसंग में घर से भागने के बाद भी शिवानी ने ओमप्रकाश के साथ रहने की इच्छा जता दी थी तो गांव में पंचायत हुई थी। उस समय लड़की के पिता द्वारका प्रसाद झा ने पंचायत में कहा था कि लड़का किसी भी हाल में गांव नहीं आना चाहिए। उस पर 51000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। यह भी कहा था कि कोई भी उससे बातचीत नहीं करेगा। उसके बावजूद भी जब ओमप्रकाश पत्नी शिवानी के साथ गांव हरसी पहुंच गया तो लड़की के परिवार को यह नागवार गुजरा।