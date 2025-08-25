मेरी खबरें
    Honour Killing in MP: भितरवार में लव मैरिज के बाद दामाद की पीट-पीटकर हत्या, 12 लोगों पर केस दर्ज

    भितरवार में एक प्रेम विवाह के बाद दामाद की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। ओमप्रकाश बाथम ने जनवरी 2025 में शिवानी झा से कोर्ट मैरिज की थी। जब वह पत्नी के साथ गांव पहुंचा तो लड़की के स्वजन ने दोनों पर हमला कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है।

    1. लव मैरिज के बाद से ही पति-पत्नी शिवपुरी में रह रहे थे।
    2. लड़की के पिता ने कहा था कि लड़का गांव नहीं आना चाहिए।
    3. पत्नी के साथ ससुराल पहुंचा तो लड़की के परिवार ने ली जान।

    भितरवार। प्रेम विवाह के बाद शिवपुरी में रह रहे पति-पत्नी जब गांव पहुंचे तो वहां लड़की के स्वजन ने दोनों पर हमला कर दिया। 19 अगस्त की रात हुई घटना में लाठी-डंडों से घायल दामाद ने रविवार को अस्पताल में दम तोड़ दिया जिसके बाद आक्रोशित स्वजन ने पहले बेलगढ़ा-फिर भितरवार थाने के सामने शव रखकर चक्काजाम किया। पुलिस ने इस मामले में 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

    बेलगढ़ा थाना क्षेत्र ग्राम हरसी निवासी 25 वर्षीय ओमप्रकाश (करुआ) बाथम पुत्र देवीलाल बाथम ने जनवरी 2025 में झा परिवार की लड़की शिवानी झा पुत्री द्वारिका प्रसाद झा निवासी हरसी से कोर्ट मैरिज कर ली थी। इसके बाद वह डबरा व शिवपुरी में रह रहा था। 19 अगस्त को गांव आया तो लड़की पक्ष के लोगों ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया।

    बताया जाता है कि दोनों वर्ष 2023 में भी भाग गए थे, उस समय शिवानी की उम्र कम थी और वह शादी नहीं कर सके थे। पुलिस ने बरामद किया तो उसने ओमप्रकाश के साथ रहने की इच्छा जताई। पुलिस ने उसे लड़के पक्ष को सुपुर्द कर दिया था। शादी होने के बाद रक्षाबंधन पर भी दोनों गांव गए थे तब भी परिवारवालों ने मारपीट की थी तो वह भाग आए थे। एसपी आफिस में आवेदन दिया था पर कोई सुनवाई नहीं हुई, आखिर उसकी जान ही चली गई।

    पंचायत में कहा था-लड़का गांव में नहीं आना चाहिए

    प्रेम प्रसंग में घर से भागने के बाद भी शिवानी ने ओमप्रकाश के साथ रहने की इच्छा जता दी थी तो गांव में पंचायत हुई थी। उस समय लड़की के पिता द्वारका प्रसाद झा ने पंचायत में कहा था कि लड़का किसी भी हाल में गांव नहीं आना चाहिए। उस पर 51000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। यह भी कहा था कि कोई भी उससे बातचीत नहीं करेगा। उसके बावजूद भी जब ओमप्रकाश पत्नी शिवानी के साथ गांव हरसी पहुंच गया तो लड़की के परिवार को यह नागवार गुजरा।

    द्वारिका प्रसाद झा, राजू झा, उमा ओझा, संदीप शर्मा के खिलाफ मारपीट का अपराध दर्ज था, जिसे हत्या में बदला गया है। अन्य आठ लोगों धर्मेंद्र शर्मा, राजेश शर्मा, प्राण सिंह बघेल, भगवान धानुक, भरत झा, रामबेटी, लखन बाथम, रामबाबू सेन के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर मामला जांच में लिया गया है। अजय सिंह सिकरवार, थाना प्रभारी, बेलगढ़ा

