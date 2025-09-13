Gwalior: 50 लाख की साइबर ठगी से बाल-बाल बचा अस्पताल संचालक, साजिश का ऐसे पता चला

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। बहोड़ापुर क्षेत्र में सिटी हॉस्पिटल के संचालक डॉ. दिनेश कुमार मुजुमदार के म्यूचुअल फंड अकाउंट में शातिर ठग ने सेंध लगा दी। बाकायदा उनका मोबाइल नंबर और पता बदल दिया। ठग ने अपना मोबाइल नंबर और पता डालकर 50 लाख रुपए कीमत के म्यूचुअल फंड अपने बैंक खाते में स्थानांतरित करने की तैयारी कर ली। डॉक्टर ने जब अपना पोर्टफोलियो देखने के लिए मोबाइल पर म्यूचुअल फंड ऐप खोला, तब साजिश का पता लगा।

उन्होंने तुरंत पुलिस से शिकायत की। क्राइम ब्रांच की साइबर सेल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए राशि फ्रीज करवा दी। इस तरह राशि ठग के खाते में नहीं जा सकी। क्राइम ब्रांच थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। डॉ. मुजुमदार ने म्यूचुअल फंड की अलग-अलग स्कीम में निवेश कर रखा है। इसमें कुछ एसआईपी, तो कुछ एकमुश्त निवेश किया है। वर्तमान में फंड वैल्यू करीब 50 लाख रुपए है। सभी म्यूचुअल फंड उनके मोबाइल नंबर से लिंक हैं।