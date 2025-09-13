मेरी खबरें
    MP News: ग्वालियर के बहोड़ापुर क्षेत्र में सिटी हॉस्पिटल के संचालक डॉ. दिनेश कुमार मुजुमदार 50 लाख की साइबर ठगी से बाल-बाल बच गए, जहां ठग ने अपना मोबाइल नंबर और पता डालकर 50 लाख रुपए कीमत के म्यूचुअल फंड अपने बैंक खाते में ट्रांसफर करने की तैयारी कर ली।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sat, 13 Sep 2025 07:54:00 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 13 Sep 2025 07:54:00 PM (IST)
    Gwalior: 50 लाख की साइबर ठगी से बाल-बाल बचा अस्पताल संचालक, साजिश का ऐसे पता चला
    50 लाख की साइबर ठगी से बाल-बाल बचा अस्पताल संचालक (सांकेतिक तस्वीर)

    HighLights

    1. ग्वालियर में अस्पताल संचालक की सतर्कता से बची 50 लाख की साइबर ठगी
    2. ठग म्यूचुअल फंड अकाउंट में मोबाइल नंबर लिंक कराकर ट्रांसफर कर रहा था पैसे
    3. डॉक्टर ने तत्काल साइबर सेल को फोन किया तो बैंक से फ्रीज करा दी रकम

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। बहोड़ापुर क्षेत्र में सिटी हॉस्पिटल के संचालक डॉ. दिनेश कुमार मुजुमदार के म्यूचुअल फंड अकाउंट में शातिर ठग ने सेंध लगा दी। बाकायदा उनका मोबाइल नंबर और पता बदल दिया। ठग ने अपना मोबाइल नंबर और पता डालकर 50 लाख रुपए कीमत के म्यूचुअल फंड अपने बैंक खाते में स्थानांतरित करने की तैयारी कर ली। डॉक्टर ने जब अपना पोर्टफोलियो देखने के लिए मोबाइल पर म्यूचुअल फंड ऐप खोला, तब साजिश का पता लगा।

    उन्होंने तुरंत पुलिस से शिकायत की। क्राइम ब्रांच की साइबर सेल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए राशि फ्रीज करवा दी। इस तरह राशि ठग के खाते में नहीं जा सकी। क्राइम ब्रांच थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। डॉ. मुजुमदार ने म्यूचुअल फंड की अलग-अलग स्कीम में निवेश कर रखा है। इसमें कुछ एसआईपी, तो कुछ एकमुश्त निवेश किया है। वर्तमान में फंड वैल्यू करीब 50 लाख रुपए है। सभी म्यूचुअल फंड उनके मोबाइल नंबर से लिंक हैं।

    ठग की पहचान महेश गुप्ता के रूप हुई है। साइबर सेल के उपनिरीक्षक धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि तुरंत राशि को फ्रीज करवा दिया गया। अब मोबाइल नंबर और जिन बैंक खातों में रकम ट्रांसफर की जा रही रही थी, उनकी पड़ताल के जरिए आरोपित तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है।

    यह रखें सावधानी

    क्राइम ब्रांच टीआई अमित शर्मा ने बताया कि समय-समय पर अपने बैंक में जाकर जानकारी लेते रहना चाहिए, जिससे अपराधी अपने मंसूबों में कामयाब न हो सकें। अगर कोई ठगी का शिकार हो जाता है तो तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर इसकी जानकारी दे।

