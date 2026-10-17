जीतू पटवारी का ऊर्जा विभाग पर बड़ा हमला: पूछा- सिंधिया के 400 कमरों वाले महल का बिजली बिल सिर्फ 1500 रुपये कैसे?

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने शनिवार को पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश के ऊर्जा विभाग पर सवाल उठाते हुए पूछा कि सिंधिया के 400 कमरों वाले महल (केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का घर) का बिजली का बिल महज 1500 रुपये कैसे? जबकि तमाम आम उपभोक्ताओं को इससे कहीं अधिक का बिल थमाया जा रहा है।

जिस व्यक्ति की आय शून्य है, उसका बिजली बिल आता है हजारों में पटवारी ने कहा कि जिस व्यक्ति की आय शून्य है, उसका बिजली बिल हजारों में आता है। उन्होंने इसे जनता के साथ मजाक बताया। पटवारी ने प्रदेश में अराजकता और भाजपा में लूट के बंटवारे को लेकर संघर्ष का आरोप लगाया। कहा कि मुख्यमंत्री की मंत्रिमंडल और अधिकारियों पर पकड़ नहीं है।