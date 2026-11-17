नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। अंचल के प्रमुख आस्था केंद्र अचलेश्वर महादेव मंदिर में सोमवार को अन्नकूट महोत्सव आयोजित किया गया। न्यास ने न्यास सदस्यों सहित 30 हजार से अधिक श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद की व्यवस्था का दावा किया था, लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ के सामने इंतजाम शुरुआत में ही चरमरा गए। मंदिर परिसर में गर्भगृह के पास प्रसाद बांटने के लिए केवल दो स्टॉल लगाए गए थे।

पूर्व के आयोजनों में चार से पांच स्टॉलों से वितरण होता था। कम स्टॉल होने से श्रद्धालुओं को लंबी कतार में इंतजार करना पड़ा। कई बार धक्का-मुक्की और हंगामे की स्थिति बनी। मंदिर से दूरसंचार निगम कार्यालय तक लोग प्रसाद के इंतजार में कतारबद्ध रहे। कूपन के बदले प्रसाद के डिब्बे लेने वालों के बीच भी अफरा-तफरी रही।

पूर्व के आयोजनों में चार से पांच स्टॉलों से वितरण होता था। कम स्टॉल होने से श्रद्धालुओं को लंबी कतार में इंतजार करना पड़ा। कई बार धक्का-मुक्की और हंगामे की स्थिति बनी। मंदिर से दूरसंचार निगम कार्यालय तक लोग प्रसाद के इंतजार में कतारबद्ध रहे। कूपन के बदले प्रसाद के डिब्बे लेने वालों के बीच भी अफरा-तफरी रही।

न्यास अध्यक्ष राजेश ऐरन ने दावा किया कि प्रसाद का वितरण दोबारा शुरू कर दिया गया है, लेकिन रात साढ़े नौ बजे तक आम श्रद्धालुओं के लिए स्टाल चालू नहीं हुए थे। कूपनधारियों के लिए जीवायएमसी क्लब ग्रांड में भोजन प्रसादी की व्यवस्था थी। यहां भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। भीड़ के चलते पंगत में बैठे श्रद्धालुओं को पूड़ी-सब्जी परोसने के लिए इंतजार करना पड़ा।

रात आठ बजे तक स्टॉल खाली हो गए और श्रद्धालु प्रसाद के लिए हंगामा करने लगे। इस बीच भंडारगृह में रामभाजा के भगोने भरे नजर आए, जबकि पूड़ियां स्टाक में नहीं थीं। कूपनधारी न्यास को कोसते हुए बिना प्रसाद लौटे। रात करीब नौ बजे जीवायएमसी ग्राउंड में भी हंगामा हुआ और श्रद्धालु गेट पर टूट पड़े।

अचलेश्वर मंदिर के बाहर रूपये लेकर अन्नकूट प्रसादी के कूपन बेचते गिर्राज बंसल। नईदुनिया

अचलेश्वर मंदिर के बाहर रूपये लेकर अन्नकूट प्रसादी के कूपन बेचते गिर्राज बंसल। नईदुनिया

जिम्मेदारों की भूमिका पर उठे सवाल

आयोजन में व्यवस्था संभालने के जिम्मेदार लोगों की भूमिका पर भी सवाल उठे। आरोप है कि कुछ लोग भीड़ नियंत्रित करने के बजाय अपने परिचितों और समर्थकों के लिए प्रसाद जुटाने में लगे थे। न्यास के पदाधिकारी और सदस्य वीआईपी बुफे व्यवस्था में अपने लोगों का इंतजाम करते दिखे, जबकि आम श्रद्धालु कतारों में परेशान होते रहे।

न्यास कार्यालय के बाहर निर्धारित राशि लेकर प्रसादी के कूपन देते कोषाध्यक्ष कृष्ण बिहारी अग्रवाल। नईदुनिया

कूपन वितरण को लेकर अव्यवस्था

कूपन वितरण को लेकर भी अव्यवस्था सामने आई। नटराज सभागृह के बाहर नोटिस बोर्ड लगा था कि कूपन समाप्त हो गए हैं। इसके बावजूद लोग कूपन के लिए भटक रहे थे।

इसी दौरान न्यास के निर्वाचित कोषाध्यक्ष कृष्ण बिहारी गोयल कूपन लेकर खड़े हुए और निर्धारित राशि लेकर कूपन देते नजर आए। कुछ ही देर में वहां हंगामा हो गया। अन्नकूट के कार्ड के साथ दिए गए कूपनों को लेकर भी सवाल उठे।

मंदिर परिसर में एक व्यक्ति बच्चों और श्रद्धालुओं को 50-50 रुपये में कूपन बेचता नजर आया। इस व्यक्ति की पहचान गिर्राज सिंघल के रूप में बताई गई, जो कई सामाजिक संगठनों से जुड़े बताए जाते हैं।