ग्वालियर में तलाक के बाद पति ने किया दुष्कर्म, 6 महीने बाद FIR दर्ज, चरित्र शंका के बाद अलग हुए थे दोनों

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। विवाह-विच्छेद (तलाक) के बाद भी एक ही मकान में रह रही महिला ने अपने पूर्व पति पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। डेढ़ वर्ष पहले 26 अप्रैल 2025 को दोनों का विवाह हुआ था। उनका रिश्ता एक वर्ष भी नहीं चला।
परिजनों को बिना बताए रह रहे थे दोनों
महिला के अनुसार, पति के दूसरी महिला से संबंध थे। समझाने पर भी पति नहीं माना तो दोनों ने आपसी सहमति से विवाह-विच्छेद कर लिया। हालांकि, रिश्ते समाप्त होने की बात स्वजन को नहीं बताई, इसलिए दोनों ग्वालियर शहर के बहोड़ापुर इलाके में एक ही मकान में रह रहे थे।
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19 अप्रैल को हुआ रेप
महिला का आरोप है कि करीब छह माह पहले 19 अप्रैल को उसका पूर्व पति उसके कमरे में जबरन घुस आया और दुष्कर्म किया। इसके बाद वह अपने मायके चली गई। वहां हिम्मत करके स्वजन को पूरी घटना बताई।
विवाह-विच्छेद और दुष्कर्म की जानकारी दी तो स्वजन ने कानूनी कार्रवाई करने का सुझाव दिया। इसके बाद वह अब स्वजन के साथ थाने पहुंची और एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कही है।