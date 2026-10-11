ग्वालियर में तलाक के बाद पति ने किया दुष्कर्म, 6 महीने बाद FIR दर्ज, चरित्र शंका के बाद अलग हुए थे दोनों

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। विवाह-विच्छेद (तलाक) के बाद भी एक ही मकान में रह रही महिला ने अपने पूर्व पति पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। डेढ़ वर्ष पहले 26 अप्रैल 2025 को दोनों का विवाह हुआ था। उनका रिश्ता एक वर्ष भी नहीं चला।

परिजनों को बिना बताए रह रहे थे दोनों महिला के अनुसार, पति के दूसरी महिला से संबंध थे। समझाने पर भी पति नहीं माना तो दोनों ने आपसी सहमति से विवाह-विच्छेद कर लिया। हालांकि, रिश्ते समाप्त होने की बात स्वजन को नहीं बताई, इसलिए दोनों ग्वालियर शहर के बहोड़ापुर इलाके में एक ही मकान में रह रहे थे।