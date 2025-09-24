दिखना बंद हुआ तो पति ने छोड़ दिया पत्नी का साथ, डॉक्टर ने ऑपरेशन कर लौटाई आंखों की रोशनी

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। एक पल के लिए भी अगर आंखों के सामने अंधेरा छा जाए, तो इंसान बेचैन हो उठता है। सोचिये, जब यह अंधेरा जिंदगी भर के लिए आंखों में बस जाए तो क्या हाल होता होगा। सेंवड़ा निवासी रचना (30) की जिंदगी में भी ऐसा ही अंधेरा उतर आया था।

दोनों आंखों की रोशनी चली गई, तो पति ने भी साथ छोड़ दिया, लेकिन जब सबकुछ खत्म सा लग रहा था, तभी एक नई रोशनी की किरण उसकी जिंदगी में आई हजीरा सिविल अस्पताल की नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. सुषमा भार्गव के रूप में।

दोनों आंखों की सर्जरी एक साथ करने का फैसला रचना को मोतियाबिंद ने पूरी तरह से दृषिहीन कर दिया था। बिना ऑपरेशन रोशनी लौटने की कोई उम्मीद नहीं थी। ऐसे में डॉक्टर सुषमा भार्गव ने जोखिम लेते हुए एक साथ दोनों आंखों की सर्जरी (लेंस प्रत्यारोपण) करने का फैसला लिया। यह ऑपरेशन खास इसलिए भी रहा क्योंकि पहली बार एक मरीज की दोनों आंखों का एक साथ ऑपरेशन किया गया और वह भी पूरी तरह सफल रहा। मंगलवार को रचना को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। अस्पताल से वह खुद चलकर बाहर निकली अपनी खोई हुई रोशनी के साथ।