मोबाइल चलाने पर पति ने डांटा तो पत्नी चार बच्चों को लेकर हुई लापता, ग्वालियर के मुरार का मामला
पुलिस ने किडनैपिंग का केस दर्ज कर लिया है।
Publish Date: Thu, 12 Nov 2026 08:12:21 AM (IST)Updated Date: Thu, 12 Nov 2026 08:12:45 AM (IST)
प्रतीकात्मक चित्र।
HighLights
- रहस्यमय ढंग से गायब हुई महिला
- बच्चों सहित नहीं मिला कोई सुराग
- पुलिस ने किया अपहरण का केस दर्ज
नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शहर के मुरार क्षेत्र से एक महिला अपने चार बच्चों के साथ संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। वह दीपावली के पहले से लापता है। पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज कर लिया है।
पुलिस ने खंगाले सीसीटीवी कैमरे
पुलिस की प्रारंभिक पड़ताल में सामने आया है कि महिला को उसके पति ने मोबाइल चलाने पर डांट दिया था। इसके बाद शाम को ही वह और उसके चारों बच्चे घर से गायब मिले। इन्हें तलाशने के लिए पुलिस सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाल रही है।
मजदूरी कर घर लौटा तो पत्नी चला रही मोबाइल
मुरार थाना क्षेत्र के अंतर्गत कंपनी बाग रोड पर रहने वाला मोनू मौर्य मजदूरी करता है। वह चार नवंबर शाम को अपने घर आया। इस दौरान पत्नी मोबाइल चला रही थी। वह शराब के नशे में था तो पत्नी को डांट दिया। इसके बाद पत्नी नीतू, बेटी तनु, प्राची, कोमल और बेटा कृष्णा घर से लापता हो गए। कुछ देर बाद वह घर लौटकर आया तो यह लोग घर से गायब मिले। फिर उसने पुलिस थाने पहुंचकर सूचना दी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है।