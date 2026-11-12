मोबाइल चलाने पर पति ने डांटा तो पत्नी चार बच्चों को लेकर हुई लापता, ग्वालियर के मुरार का मामला

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शहर के मुरार क्षेत्र से एक महिला अपने चार बच्चों के साथ संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। वह दीपावली के पहले से लापता है। पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज कर लिया है।

पुलिस ने खंगाले सीसीटीवी कैमरे